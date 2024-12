Lecce-Lazio, sasso lanciato a Guendouzi dalla tribuna: cosa è successo

L a Lazio ha vinto 2-1 contro il Lecce , non senza fatica, al Via del Mare. I biancocelesti sono riusciti a spuntarla grazie al gol di Adam Marusic al minuto 87. Al momento dei festeggiamenti, però, Guendouzi sarebbe stato colpito da un sasso lanciato dalla tribuna .

Pietra dalla tribuna: Guendouzi la mostra alla squadra arbitrale

Lo stesso centrocampista francese è andato verso l'arbitro e il quarto uomo con la pietra in mano per spiegare l'accaduto, ma è stato fermato dai suoi stessi compagni mentre tutta la panchina del Lecce si era alzata per protestare contro la perdita di tempo. L'arbitro ha comunque deciso di sorvolare