Che gaffe di Benedyczak in Parma-Monza: giocatori e arbitro sorpresi

Al 76' di Parma-Monza si è verificato un episodio singolare. L'arbitro La Penna , che aveva inizialmente concesso il secondo rigore della giornata ai padroni di casa per fallo di Birindelli su Camara , è stato richiamato dal VAR per rivedere il contatto dal monitor a bordocampo. Benedyczak , concentratissimo sull'esecuzione del penalty, ha però interpretato il fischio del direttore di gara per annunciare l'on-field review come il via libera a calciare. E lo ha fatto.

Arbitro e giocatori spiazzati, rigore cancellato

Il primo a restare sorpreso è stato La Penna, che ha girato la testa verso l'area di rigore e ha notato che non solo Benedyczak aveva calciato, ma che Turati si era tuffato per parare. L'arbitro ha fatto cenno di no con le mani a entrambi, continuando la sua corsa verso il monitor, mentre dagli spalti i tifosi hanno iniziato a rumoreggiare. In campo i giocatori hanno indicato di fermarsi. Un momento non usuale, seguito dalla cancellazione della decisione: niente rigore per il Parma.