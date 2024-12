Valenti al 98'! Il Parma torna a vincere, beffato il Monza di Bocchetti

Ritorno alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive: il Parma ha battuto il Monza 2-1 al Tardini . Esordio beffa sulla panchina dei brianzoli per Salvatore Bocchetti , subentrato all'esonerato Alessandro Nesta : quarta sconfitta consecutiva per i biancorossi lombardi, che non riescono a operare il momenteaneo aggancio sul Venezia penultimo.

Apre Hernani, pareggia Pedro Pereira, festa Parma in extremis

Partenza sprint del Monza, con due gol annullati dal Var: a Ciurria (pallone uscito prima della rete) e a Maldini (posizione di fuorigioco di Caprari). Al 20' gran parata di Suzuki su diagonale di Caprari. Al 54' l'episodio che ha cambiato la partita: fallo da rigore per fallo su Coulibaly, espulso per somma di ammonizioni Pablo Mari. Penalty trasformato da Hernani: a Turati non è bastato intuire l'angolo della battuta. Palla al centro e il subentrato Djuric ha segnato. Ancora una volta nulla da fare: fuorigioco, terzo gol non convalidato al Monza con l'ausilio del Var. Al 76', invece, La Penna ha cancellato dopo un on-field review un rigore concesso al Parma per fallo di Birindelli su Camara. All'85' il pari del Monza: lampo di Pedro Pereira su assist di Martins. Male Coulibaly nella circostanza. Emozioni finite? Macché! Al 98' la rete risolutiva Valenti: l'argentino ha sorpreso tutti con un gran colpo di testa.