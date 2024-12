L'Udinese si fa rimontare due gol dal Torino. Che emozione per il ritorno di Alexis Sanchez

Cuore Toro , Udinese riacciuffata. La sfida tra bianconeri e garanata al Bluenergy Stadium è finita 2-2 . Un punto a testa al termine della gara valida per la diciottesima giornata di campionato. Il Torino torna a muovere la classifica dopo la sconfitta contro il Bologna . Secondo risultato utile di fila per l' Udinese dopo il successo a Firenze.

Apre Tourè

Con Kosta Runjaic costretto in tribuna nel primo tempo a causa di un virus intestinale, l'Udinese ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol messo a segno da Tourè al 41': spaccata di sinistro su spizzata di Bijol. Partita spezzettata da qualche fischio di troppo da parte dell'arbtiro Forneau. Da segnalare un tiro di Pedersen parato in due tempi da Sava e un pallone impattato col ginocchio da Ehizibue su invito di Lovric terminato sul fondo.

Gol di Lucca, Adams e Ricci

Scoppiettante la ripresa: al 49' Lucca ha trovato il raddoppio girando di testa in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Thauvin. Il Toro s'è aggrappato ad Adams, che ha prima accorciato le distanze al 53' con tenacia su corner battuto da Ricci e ha poi servito allo stesso Ricci l'assist all'indietro per il 2-2 al 64'. Vibrante il finale ma il risultato non è più cambiato nonostante l'emozionante rientro in campo, all'80', di Alexis Sanchez.