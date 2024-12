Thuram illude Motta, Sottil pareggia: Juve-Fiorentina finisce 2-2 Rivivi la diretta

Juve-Fiorentina 1-1: cronaca e statistiche LIVE

22:40

Commisso, messaggio a Palladino

Al termine della gara, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è complimentato con il tecnico Palladino e con la squadra. Il patron viola ha apprezzato l'atteggiamento dei suoi e la volontà di averci provato fino alla fine. Il presidente della Fiorentina, sottolinea un messaggio pubblicato sul profilo X del club viola, ha apprezzato la risposta dopo le ultime prestazioni e ha esteso i complimenti alla squadra gigliata.

22:18

Cori contro Vlahovic: si cercano i responsabili

Le autorità sono al lavoro per acquisire le immagini e cercare i responsabili dei cori di discriminazione nei confronti di Dusan Vlahovic avvenuti nel primo tempo della sfida Juve-Fiorentina e provenienti dal settore ospiti occupato da circa mille tifosi viola. Inoltre, la Juve applicherà il codice di gradimento nei confronti di chi si è reso protagonista di questi cori.

22:07

Fiorentina, i prossimi impegni

Dopo aver affrontato la Juventus, la Fiorentina se la vedrà con il Napoli: nel prossimo impegno i viola ospiteranno al Franchi gli uomini di Antonio Conte.

21:57

Juve, i prossimi impegni: sfida al Milan in Supercoppa

La Juventus sarà impegnata nella Supercoppa italiana: in semifinale i bianconeri affronteranno il Milan, venerdì 3 gennaio 2025. Chi vincerà affronterà una tra Atalanta e Inter, lunedì 6 gennaio.

21:31

Motta sulla classifica: "La guardo, ma..."

"Io guardo la classifica, ma non la posso cambiare", queste le parole di Thiago Motta al termine della gara. "Io mi concentro sul nostro avversario su cosa bisogna fare in campo. Io mi concentro su dove deve migliorare la mia squadra".

21:13

Palladino: "Recuperare due volte la Juve è una cosa da non sottovalutare"

Il tecnico della Fiorentina Palladino elogia la reazione dei suoi: "L'approccio non è stato dei migliori, ma andare sotto e riprendere la Juve per due volte non è da sottovalutare. Dedichiamo questo pareggio ai nostri tifosi che ci hanno dato la carica ieri, ai tifosi presenti qua e ad Edoardo Bove a cui vogliamo tutti bene".

21:04

Motta su Kean: "Voleva cambiare"

Thiago Motta in conferenza stampa ha risposto alle domande su Kean, che in estate ha lasciato la Juve per trasferirsi alla Fiorentina: "Anche lui ha detto di aver avuto un periodo difficile. Lui è felice e voleva cambiare. Non ho niente da aggiungere".

20:55

Motta: "Devo rivedere cosa è successo sul secondo gol subito"

Il tecnico della Juventus sulla scelta di lasciare in panchina Yildiz: "Yildiz-Mbangula è una scelta tecnica. Sono contento di quello che ha fatto Samuel". Sul gol del 2-2: "Devo rivedere quello che è successo. Noi dobbiamo gestire la gara con equilibrio, anche se non abbiamo preso troppi contropiede. Noi oggi dovevamo chiudere la partita con il terzo gol. Oggi abbiamo fatto tanto per fare il terzo gol, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo lasciato in vita l'avversario che alla fine ci ha punito".

20:35

Motta: "Non credo alla sfortuna, dobbiamo migliorare"

Quando a Motta viene chiesto se crede che la sua squadra sia stata sfortunata, il tecnico è categorico: "Non ci credo, penso invece che dobbiamo migliorare la precisione perché abbiamo creato e potevamo fare meglio in fase offensiva".

20:34

Motta su Thuram: "Servono giocatori così..."

Il tecnico della Juventus Thiago Motta su Thura, autore di una doppietta: "Noi vogliamo ragazzi come lui, Manu, Francisco, Koopmeiners: giocatori che attaccano gli spazi. Questi ragazzi possono trascinare tanti altri per interpretare al meglio i prossimi impegni".

20:32

Motta amaro: "Dovevamo chiuderla"

Il tecnico della Juventus Thiago Motta al termine della sfida con la Fiorentina: "Oggi abbiamo avuto tanti momenti buoni in cui abbiamo fatto molto meglio di loro. Dovevamo chiuderla, ma è mancato il terzo gol. Abbiamo fatto altre partite in cui eravamo andati in vantaggio penso ad esempio alla sfida contro il City, gestendo bene con compattezza. Oggi era una gara da vincere, dovevamo cercare il terzo gol e chiuderla".

20:22

Sottil: "Forse il gol più importante della mia carriera"

Riccardo Sottil è raggiante dopo il gol del 2-2 segnato allo Stadium: "Forse il più importante della mia carriera". L'attaccante viola torna sulla sulla partita: "Oggi non meritavamo di perdere, il gol è arrivato nel finale ed è ancora più bello. Ora ricarichiamo le batterie per la prossima".

20:18

De Gea: "Vi spiego la parata su Vlahovic"

Il portiere della Fiorentina De Gea, ha parlato della parata su Vlahovic a fine primo tempo: "Abbiamo ottenuto un punto importantissimo, nella parata sono caduto male ma alla fine è andato tutto bene".

20:16

Sottil: "Una reazione da grande squadra"

"Ci abbiamo creduto fino alla fine: la Fiorentina ha giocato una grande gara, nonostante i gol subiti ad inizio primo tempo e all'inizio della ripresa", le parole di Riccardo Sottil, autore del gol del pareggio. "Una reazione da grande squadra: abbiamo fatto un grande punto su un campo difficile ed ora dobbiamo pensare al Napoli". Sul suo gol: "Sono contentissimo per me e per la squadra. Contro l'Udinese è stato un incidente di percorso, che può succedere".

20:13

Thuram: "Siamo giovani e serve equilibrio"

Thuram sulle troppe occasioni concesse alla Fiorentina: "Non so cosa sia cambiato: siamo una squadra giovane e dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva".

20:11

Thuram: "Avrei preferito non segnare e vincere"

"Avrei preferito non fare gol e vincere questa partita", il commento di Thuram a fine partita. "Abbiamo pareggiato, ma abbiamo fatto una buona gara, di personalità. Peccato per qualche errore, ma questo è il calcio", ha detto a Sky.

20:05

Juve e Fiorentina restano al quinto posto

Il pareggio non cambia la classifica. Juventus e Fiorentina restano a quota 32, a meno tre dalla Lazio, che occupa la quarta posizione. I viola devono però recuperare una gara (contro l'Inter).

19:56

90'+4' - Fischio finale: Juve-Fiorentina 2-2

Dopo quattro minuti di recupero, Mariani manda tutti negli spogliatoi: Juve-Fiorentina finisce 2-2

19:54

90' - Quattro di recupero: De Gea salva su Conceicao

Si giocherà fino al 94': concessi quattro minuti di recupero. Nel primo, Conceicao sfiora il vantaggio: conclusione ravvicinata, deviata con i piedi da De Gea. Sul capovolgimento di fronte, proteste viola per un fallo non concesso dopo un intervento su Kean. Ammonito Palladino.

19:50

88' - PAREGGIO DELLA FIORENTINA: SOTTIL

A due minuti dal novantesimo, Riccardo Sottil pareggia: azione che parte da una scivolata sfortunata di Cambiaso, che perde palla al limite dell'area di rigore: Kean prova a palleggiare in area, e il suo controllo (dopo un tocco di un difensore) diventa un assist per Sottil; tiro ravvicinato che si insacca. Doppio cambio nella Juve: Motta inserisce Gatti e Douglas Luiz per Thuram e Gatti,

19:47

85' - Ammonito Comuzzo

Giallo per Comuzzo, che ferma fallosamente Nico Gonzalez.

19:45

83' - Nico Gonzalez subito pericoloso

Yildiz lancia in profondità Nico Gonzalez, che si invola e da posizione defilata prova il diagonale: la palla sfiora il palo.

19:44

82' - Entra Nico Gonzalez

Cambio tra ex viola: Vlahovic lascia il campo a Nico Gonzalez: applausi dello Stadium per il centravanti.

19:39

77' -- Ammonito Locatelli

Giallo per Locatelli, che protesta troppo vistosamente nei confronti dell'arbitro. Ammonizione pesante: il centrocampista bianconero era diffidato.

19:38

76' - Triplo cambio per la Fiorentina

Palladino richiama Adli, Parisi e Colpani ed inserisce Richardson, Gosens e Ikonè.

19:37

75' - De Gea salva su Gatti

Dal corner successivo, Gatti svetta di testa e impegna De Gea: il portiere viola respinge con difficoltà.

19:36

74' - Yildiz sfiora il palo

Thuram imprendebile, si invola sulla sinistra e serve Locatelli: dopo un rimpallo, la palla finisce ad Yildiz che prova a girarsi: tiro respinto in corner.

19:31

69' - Ammonito Kalulu

Secondo giallo per i calciatori della Juventus: Kalulu entra in ritardo su Adli e viene sanzionato dal direttore di gara.

19:27

65' - Entra Mandragora

Fuori Cataldi, dentro Mandragora: cambio a centrocampo per Palladino. Pochi istanti prima, Juventus pericolosa con Gatti, che ha tentato uno spettacolare colpo di tacco in area viola.

19:24

62' - Doppio cambio nella Juve

Cambiaso e Yildiz per Mbangula e McKennie: doppio cambio per Thiago Motta.

19:23

61' - Kean pericoloso

Beltram, appena entrato, spizza per Kean, che si invola davanti a Di Gregorio. Il portiere della Juventus salva sul tentativo del centravanti viola.

19:22

59' - Giallo per McKennie, cambio per Palladino

Cartellino giallo per McKennie, che ferma fallosamente Parisi. Cambio nella Fiorentina: fuori Gudmundsson e dentro Beltram. L'arbitro espelle uno dei componenti della panchina viola per protest

19:10

48' - RADDOPPIO DELLA JUVE: THURAM

Juve di nuovo avanti ad inizio ripresa: Koopmeiners taglia centralmente e mette una palla in mezzo; la deviazione di Cataldi permette a Thuram di presentarsi davanti a De Gea: tiro imparabile e bianconeri in vantaggio. Doppietta per il francese.

19:07

46' - Inizia la ripresa

Si riparte senza cambi: inizia la ripresa di Juve-Fiorentina.

18:55

Due gol e tante occasioni: i numeri del primo tempo

Un gol per parte e tante occasioni nel primo tempo di Juve-Fiorentina allo Stadium, chiuso sull'1-1. QUI I NUMERI

18:48

45+3' - Finito il primo tempo: Juve-Fiorentina 1-1

Si chiude con una conclusione alta di Vlahovic il primo tempo di Juve-Fiorentina. Dopo il gol della Juve con Thuram (20') è arrivato il pari della Fiorentina con l'ex bianconero Kean (38'): squadre all'intervallo sull'1-1.

18:45

45' - Locatelli sfiora l'incrocio con il destro

Insiste la Juve in questo finale di primo tempo: bello il destro dal limite di Locatelli che sfiora però solamente l'incrocio dei pali, con la Fiorentina che scampa così il pericolo. Tre i minuti di recupero concessi dall'arbitro.

18:43

43' - Corner per la Juve: Gatti conclude alto di testa

Ancora un'occasione per la Juve, stavolta da calcio d'angolo: cross in area dove Gatti anticipa tutti ma di testa conclude alto.

18:41

41' - Prodezza di De Gea su Vlahovic

Grande occasione per la Juve: lancio di Koopmeiners per Vlahovic che aggancia bene in area e poi calcia forte dca distanza ravvicinata, trovando però la prodezza del portiere viola De Gea che con i suoi riflessi salva la Fiorentina.

18:38

38' - GOL di Kean: Juve-Fiorentina 1-1

Pareggio della Fiorentina. Perfetto l'assist di Adli per Kean, che si sfila dalla marcatura di Kalulu e attacca il secondo palo, segnando poi di testa il gol dell'1-1. L'ex bianconero però non esulta in segno di rispetto per i tifosid ella Juve.

18:37

37' - Occasione Juve in contropiede: Dodo chiude su Vlahovic

Il copione della partita ora è cambiato: la Fiorentina attacca e la Juve riparte, rendendosi pericolosa con un cross per Vlahovic chiuso però bene da Dodo.

18:31

31' - Locatelli salva in scivolata su Gudmundsson

Archiviata la prima mezzora di gara allo Stadium, dove la Fiorentina si fa pericolosa con Gudmundsson: il fantasista va al tiro dal limite invece di servire Sottil (smarcato sulla sinistra) e vede la sua conclusione respinta da Locatelli, che salva la Juve in scivolata.

18:28

28' - Punizione per la Fiorentina: Sottil calcia sulla barriera

Punizione dal limite per la Fiorentina conquistata da Sottil (fallo di Thuram), che poi si incarica di calciarla provocando anche la reazione infastidita dello 'specialista' Cataldi che voleva batterla: l'esterno tira direttamente sulla barriera e poi chiede invano un tocco con il braccio in area di uno juventino.

18:23

23' - Kean calcia a lato disturbato da Gatti

Trattenuto da Gatti, Kean calcia a lato e poi chiede invano il fallo: per l'arbitro è regolare la trattenuta del difensore della Juve sull'attaccante della Fiorentina, tra gli ex di giornata.

18:20

20' - GOL di Thuram: Juve-Fiorentina 1-0

GOL della JUVE! Percussione vincente di Thuram, che entra in area e poi fa 1-0 segnando il suo primo gol in bianconero. Fiorentina sotto di un gol allo Stadium

18:17

17' - Conceicao chiuso da Parisi e Sottil

La Juve cerca spesso Conceicao, che prova ad andare via a Parisi ma viene chiuso anche grazie al raddoppio di Sottil.

18:12

12' - È la Juve a fare la partita, la Fiorentina aspetta per ripartire

In questa prima fase è la Juve che fa la partita, attaccando la Fiorentina che al momento aspetta chiusa dietro pronta a ripartire.

18:09

9' - Match ripreso dopo l'annuncio dello speaker

Dopo l'annuncio dello speaker seguito ad alcuni cori razzisti allo Stadium, l'arbitro Mariani ha fatto riprendere il gioco che era stato momentaneamente interrotto.

18:07

7' - Cori razzisti allo Stadium: gioco fermo

Gioco fermo allo Stadium, con l'arbitro Mariani che ha interrotto momentaneamente il match per alcuni cori razzisti allo Stadium. Parte l'annuncio dello speaker. (LEGGI TUTTO...)

18:05

5' - Occasione Juve, ma Vlahovic sbaglia la mira

Occasione Juve: Conceicao punta Parisi sulla destra e poi crossa per Vlahovic, che di testa manca di poco il bersaglio.

18:03

3' - Thuram prova la percussione ma non sfonda

Tentativo di percussione centrale dello juventino Thuram, che poi si allunga il pallone: pericolo sventato per la difesa della Fiorentina.

18:01

1' - Juve-Fiorentina, iniziata la partita

Iniziata la sfida di campionato tra Juve e Fiorentina allo Stadium. A muovere il primo pallone i bianconeri padroni di casa.

17:59

Juve-Fiorentina, tutto pronto per la sfida dello Stadium

Tutto pronto allo Stadium, dove tra poco Juve e Fiorentina si sfideranno nel match della 18ª giornata di Serie A. I padroni di casa in campo con la cassacca bianconera, i toscani in viola.

17:57

Fiorentina, Ferrari su Bove: "Difficile sostituirlo…"

Trovare un giocatore che consenta a Palladino di ovviare all'assenza di Bove. È questo l'obiettivo della Fiorentina sul mercato di gennaio e prima della sfida contro la Juve allo Stadium ha parlato il Il dg dei viola Alessandro Ferrari: "Difficile sostituire Edoardo..." APPROFONDISCI

17:51

Motta e Palladino, emergenti di moda

Juve-Fiorentina allo Stadium è anche la sfida tra Thiago Motta e Raffaele Palladino, due 'emergenti di moda'. LEGGI IL COMMENTO

17:49

Kean sfida la Juve da ex: i numeri dell'attaccante nella Fiorentina

Moise Kean titolare allo Stadium dove tra poco sfiderà la Juve da ex. L'attaccante ha segnato 10 gol in questa Serie A, raggiungendo la doppia cifra di reti in una stagione solo per la seconda volta nei maggiori cinque campionati europei, dopo il 2020/21 (13 reti con il Paris Saint-Germain). Il classe 2000 potrebbe inoltre diventare solo il secondo giocatore italiano a superare le 10 reti stagionali con la Viola negli ultimi 10 campionati di Serie A (dal 2015/16), dopo Federico Bernardeschi (11 nel 2016/17).

17:45

Mercato Juve, il Napoli dell'ex Manna non molla Danilo: "Giocatore forte"

Si chiude contro la Fiorentina allo Stadium il 2024 della Juve che a gennaio potrebbe lasciar partire il difensore Danilo, 33enne difensore brasiliano in scadenza a giugno. Di lui ha parlato oggi l'ex direttore sportivo bianconero Manna, ora al Napoli: "È un giocatore forte...". LEGGI TUTTO

17:41

Juve-Fiorentina: tabù da spezzare per l'ex viola Vlahovic

Dusan Vlahovic, che ha segnato 44 gol in 98 gare di Serie A con la Fiorentina, ha disputato quattro incontri contro la Viola nella competizione, senza riuscire a segnare: solo contro il Monza ha giocato più partite senza centrare il bersaglio (cinque).

17:37

C'è anche Piqué allo Stadium, aspettando la Kings League

Allo Stadium per assistere a Juve-Fiorentina c'è anche Gerard Piqué, ex difensore di Barcellona e Spagna, ideatore della 'Kings World Cup Nations' la cui finale è in programma il prossimo 12 gennaio proprio nella casa dei bianconeri.

17:33

Juve-Fiorentina: indisponibili e diffidati

Diversi indisponibili nella Juve per la sfida contro la Fiorentina allo Stadium: ai box Milik, Bremer, Cabal, Rouhi e Weah tra i bianconeri, mentre tra i viola è out solo Bove, che ha comunque seguito i compagni nella trasferta torinese. Fagioli e Locatelli i diffidati juventini, nessuno tra i toscani.

17:29

Juve, Conceicao: "Futuro? Ci pensano Mendes e il club"

Prima della sfida contro la Fiorentina allo Stadium, Conceicao ha parlato del suo futuro alla Juve, dove è arrivato in prestito dal Porto in estate: "Io sono felice qui ma penso solo a giocare - ha detto l'esterno portoghese ai microfino di 'Sky Sport' -. Al mio futuro lascio che ci pensino il mio procuratore Mendes e il club".

17:19

Juve-Fiorentina: la formazione ufficiale dei viola

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gosens, Moreno, M.Quarta Kayode, Mandragora, Ikoné, Richardson, Beltran, Kouamé.