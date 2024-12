Il Como batte il Lecce: il gol di Nico Paz fa impazzire l'Europa

Como-Lecce, Cutrone e Nico Paz regalano tre punti a Fabregas

Dopo appena cinque minuti, Cutrone colpisce la traversa. Lo stesso ex Milan al 30' conquista un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Nico Paz che si fa ipnotizzare da Falcone, calcia centrale e il portiere respinge. L'ex Real Madrid però si riscatta nel secondo tempo con un gran gol che ha scatenato le reazioni sui social: al 49' dal limite dell'area la mette di precisione all'angolino destro basso e porta in vantaggio i suoi. Continuano a premere i lombardi e trovano anche il gol del raddoppio con Cutrone, ma viene annullato per un fuorigioco precedente di Fadera. Per festeggiare deve aspettare l'80', quando sfrutta la ribattuta sul tiro di Van der Brempt e segna, tre mesi dopo l'ultima volta. Il Lecce prova a riaprire la sfida ma la squadra di Fabregas regge bene. La partita scivola sul 2-0. Como che si mette a +4 dalla zona retrocessione e scavalca proprio il Lecce che comunque chiude l'anno fuori dalla zona pericolosa.