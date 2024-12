Fonseca, esonero e stangata del Giudice Sportivo. Ammenda per Locatelli

Non solo la decisione per i cori razzisti contro Vlahovic: il Giudice Sportivo ha, ovviamente, assunto le sue decisioni in merito agli squalificati in seguito alla diciottesima giornata di Serie A. Sono quattro i giocatori fermati per un turno. Un turno di stop per Pobega del Bologna (per lui anche una ammenda di 10.000 euro per avere, al 6° del secondo tempo, colpito con una manata il volto di un avversario); Pablo Mari del Monza, Goldaniga del Como e Locatelli. Il centrocampista della Juve dovrà inoltre pagare una ammenda di 1.500 euro "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra".