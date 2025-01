Inter-Atalanta, perché è come una finale: i segreti della sfida di Riyad

MILANO - Secondo molti, è la finale anticipata. In sostanza, chi dovesse spuntarla stasera tra Inter e Atalanta, poi potrebbe avere meno difficoltà nel mettere superare la vincente della sfida tra Juventus e Milan, andandosi quindi a prendere la Supercoppa. Sicuramente le due formazioni nerazzurre sono le più in forma del campionato, ma la Signora e il Diavolo in una partita secca se la possono giocare con tutti - chiedere informazioni a Manchester City e Real - e, in ogni caso, anche alla luce delle rispettive posizioni in classifica, un trofeo darebbe sostanza e senso alla stagione. Inter e Atalanta, ad oggi, non sembrano avere questo tipo di necessità, sono in vetta alla Serie A assieme al Napoli e veleggiano sicure in Champions. Ma tutto ciò non significa certo che la Supercoppa è solo un di più.