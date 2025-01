Spettacolo Napoli, Fiorentina travolta: Conte da solo in testa alla classifica. Rivivi la diretta

Nell'ultima giornata del girone di andata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte ha superato 3-0 la Fiorentina di Raffaele Palladino portandosi momentaneamente al comando solitario in classifica. Quarta vittoria consecutiva per gli azzurri. Al Franchi hanno deciso i gol di Neres (29'), Lukaku su rigore (54') e McTominay (68'). Rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Il Napoli non manteneva la porta inviolata in sei delle prime dieci gare esterne di Serie A dalla stagione 1988/89.

20:00

90+4' - Finisce Fiorentina-Napoli

Vittoria importante della squadra di Conte, che mantiene così il primo posto della classifica.

19:55

90' - Assegnati quattro minuti di recupero

Si giocherà fino al minuto 94.

19:53

89' - Doppio cambio per il Napoli

Raspadori e Gilmour al posto di Olivera e Lobotka.

19:52

88' - Fiorentina-Napoli, infortunio per Olivera: costretto al cambio

Cambio obbligato per l'uruguaiano.

19:50

86' - Doppia sostituzione per il Napoli

Dentro Mazzocchi e Ngonge, fuori Spinazzola e Neres.

19:44

79' - Doppio cambio per la Fiorentina

Dentro Cataldi e Kouame, fuori Adli e Beltran.

19:37

72' - Sostituzioni da una parte e dall'altra

Fuori Lukaku e dentro Simeone per il Napoli, fuori Mandragora e dentro Richardson per la Fiorentina.

19:35

69' - Sottil vicino al gol

Pallone che sfiora il palo della porta di Meret.

19:32

68' - Gol di McTominay, Fiorentina-Napoli 0-3

Errore di Comuzzo e McTominay punisce la Fiorentina con un piattone facile facile.

19:29

65' - Fiorentina-Napoli, Gosens pericoloso

Il tedesco va vicino al gol di testa.

19:27

63' - Occasione per Neres

Pallone che termina sull'esterno della rete.

19:25

61' - Doppio intervento miracoloso di Meret

Meret salva da posizione ravvicinata su Beltran e Mandragora.

19:22

58' - Doppio cambio per la Fiorentina

Colpani e Gosens al posto di Moreno e Parisi.

19:18

55' - Gol di Lukaku su rigore, Fiorentina-Napoli 0-2

Il belga spiazza De Gea dagli undici metri.

19:17

53' - Rigore per il Napoli

Morenk perde palla in area e atterra Anguissa in area.: calcio di rigore per il Napoli.

19:09

46' - Comincia il secondo tempo

Primo possesso per il Napoli.

19:08

Il commento di Juan Jesus

Juan Jesus a Dazn: "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, mantenendo di più il possesso e facendo un altro gol"

19:03

Fiorentina-Napoli, Rrahmani cuore d'oro: il gesto per la bambina prima della partita

Ecco cosa ha fatto il difensore degli azzurri al momento dell'inno della Serie A: GUARDA QUI

18:55

Fiorentina-Napoli, le statistiche del primo tempo

Per vedere tutti i dati della prima frazione, CLICCA QUI.

18:51

45+2' - Fine primo tempo

Squadre negli spogliatoi per l'intervallo.

18:50

45' - Assegnati due minuti recupero.

Si giocherà fino al minuto 47.

18:46

42' - Dodò impreciso di testa

Cross da esterno a esterno: Dodò impreciso di testa sul cross di Parisi.

18:44

40' - Ammonito Di Lorenzo

Il capitano del Napoli abbatte Sottil: l'arbitro estrae il primo giallo della gara.

18:43

39' - Fiorentina-Napoli, Mandragora impegna Meret

Tiro dalla lunga distanza: Meret respinge.

18:42

37' - Gol annullato, tutto confermato dal Var

Confermata la decisione iniziale: gol annullato per Kean.

18:40

35' - Check al Var sulla regolarità del gol

Da capire se il tocco con il braccio di Kean ci sia stato.

18:39

35' - Gol di Kean, ma l'arbitro fischia un tocco di mano

Esultanza strozzata per l'attaccante italiano.

18:34

29' - Gol di Neres, Fiorentina-Napoli 0-1

Gran gol di Neres dopo una sponda di Lukaku: il brasiliano porta a spasso la difesa viola e con il destro trafigge De Gea.

18:30

26' - Mancino alto di Neres

Il brasiliano si accentra e lascia partire il mancino: pallone alto.

18:26

22' - Tentativo di testa di Rrahmani

Il difensore del Napoli non centra la porta.

18:22

18' - Spinazzola impegna De Gea

L'esterno del Napoli arriva al tiro con il destro: il portiere spagnolo respinge.

18:20

15' - Fiorentina-Napoli, Olivera fa gol: l'arbitro fischia fuorigioco

Bello scambio in area tra l'uruguaiano e Lukaku: il difensore trova il gol, ma il direttore di gara fischia fuorigioco. Confermato anche dal Var.

18:13

9' - Sottil ci prova da fuori

Tentativo velleitario con il mancino di Sottil: pallone sul fondo.

18:05

1' - Al via Fiorentina-Napoli

Primo possesso per la squadra di Palladino.

18:03

Minuto di silenzio prima del calcio d'inizio

Minuto di silenzio al Franchi per ricordare Aldo Agroppi.

17:45

La panchina della Fiorentina

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gudmundsson, Ikoné, Valentini, Gosens, Colpani, Richardson, Cataldi, Kayode, Caprini, Kouame.

17:41

Lobotka: "Conte non ci ha baciato, ma..."

Lobotka a Dazn: "Sappiamo che non sarà una partita facile perché la Fiorentina arriva da un buon periodo, ma abbiamo lavorato al massimo. Conte non ci ha baciato, ma è contento delle nostre performance e di come siamo cresciuti".

17:38

Ranieri: "Il Napoli ha un grandissimo centrocampo"

Ranieri a Dazn: "Contro la Juve grande partita, però abbiamo subito archiviato il match e preso le cose positive per affrontare al meglio il Napoli. Hanno un grandissimo centrocampo, ma abbiamo avuto tempo di allenarci e saremo pronti".

17:30

Manna: "Danilo? Irrispettoso parlare di mercato"

Manna a Dazn: "Danilo? Trovo irrispettoso parlare di mercato con il campionato che si gioca. Siamo in una situazione estremamente positiva con un gruppo che ha fatto un lavoro importante. Parlare di mercato sminuisce il lavoro, Danilo è un giocatore i mportante che sta vivendo una situazione al mercato. Oggi non pensiamo al mercato, anzi lo trovo un po' sgradevole. Capisco che il tifoso ha interesse nel conoscere le trattative, la stessa voglia e volontà che abbiamo noi. La squadra va migliorata e se potremmo farlo lo faremo. Ma oggi siamo primi in classifica, mi sembra sbagliato parlare di mercato. Contiamo su tutti i giocatori a nostra disposizione. La competizione interna è fondamentale, ti rende vivo e ti fa migliorare, è una parte strutturale importante. Sfortunatamente non facciamo le competizioni europee e ci sono giocatori che hanno giocato meno, alcuni contenti altri meno".

17:22

Fiorentina, Palladino: "Speriamo sia una notte magica"

Palladino a Dazn: "E' iniziato un bell'anno, auguri a tutti. Oggi ho messo in campo la squadra migliore che potevamo mettere, gli undici che possono mettere in difficoltà una grande squadra come il Napoli. I ragazzi sanno cosa devono fare. Noi vogliamo lo spirito visto a Torino, coraggio e intensità. Ho chiesto alla squadra personalità, ce la giochiamo davanti al nostro pubblico, sperando sia una notte magica. Gudmundsson? Ha bisogno di minutaggio e allenamenti, ma ho grande fiducia in lui. Noi le aspettiamo perché abbiamo bisogno delle sue giocate, sono sicuro che sarà il nostro primo acquisto di gennaio. Sottil ha fatto un grande percorso, ha sofferto un po' a stare, poi c'è stato un cambio di atteggiamento ed è diventato un giocatore più completo".

17:20

La panchina del Napoli

A disposizione: Contini, Caprile, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Gioielli, Raspadori.

17:06

La formazione ufficiale della Fiorentina

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Ranieri, Comuzzo, Moreno; Dodo, Adli, Mandragora, Parisi; Beltran, Sottil; Kean. All: Palladino.

17:00

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. All: Conte.

16:45

Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli. SFOGLIA LA GALLERY

16:40

Fiorentina-Napoli, le quote dei bookie

Scatta il conto alla rovescia (calcio d'inizio alle 18) per Fiorentina-Napoli. LE QUOTE DEI BOOKIE

16:35

Serie A, la classifica

Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale. CONSULTA LA CLASSIFICA

16:30

Serie A, risultati e calendario

Serie A, il calendario e i risultati aggiornati in tempo reale. SERIE A, CONSULTA CALENDARIO E RISULTATI LIVE

Stadio Franchi - Firenze