Derby shock: sequestrati coltelli, spranghe e bombe carta agli ultras prima di Roma-Lazio

Sequestrati coltelli, bombe carta e sprange a poche ore da Roma-Lazio . L'intervento delle forze di Polizia ha evitato uno scontro tra due gruppi ultras, il tutto poco prima del calcio d'inizio del derby della Capitale, previsto per le 20:45 . I due gruppi si trovavano rispettivamente in piazzale ponte Milvio e nei pressi del bar River, in prossimità dello stadio Olimpico.

Roma-Lazio: evitato uno scontro tra ultras

Come riportato dalla Questura di Roma, i due gruppi, ciascuno composto da circa trecento persone, erano formati per la maggior parte da persone dal volto coperto, con addosso caschi e in possesso di oggetti atti a offendere, poi sequestrati, come coltelli, spranghe e bombe carta. Lo schieramento delle Forze di Polizia ha quindi impedito l'avanzamento.