Suzuki salva all'ultima azione: pareggio tra Torino e Parma

Torino e Parma non vanno oltre lo 0-0 . Si chiude a reti inviolate la gara delle 18 valida per la diciannovesima giornata di Serie A , grazie anche a una gran parata di Suzuki su Linetty nell'ultima azione della partita. Con questo risultato, il Parma termina il girone d'andata a 19 punti , gli stessi del Verona . Ventuno per il Torino , che ha perso Ricci per infortunio.

Torino-Parma: Mihaila colpisce il palo, Suzuki salva

Il Torino continua a non vincere in casa. La squadra di Vanoli, nella gara contro il Parma, non riesce a trovare i tre punti, al termine di una partita nella quale si è reso maggiormente pericoloso, soprattutto nel primo tempo con Che Adams. Nella rirpresa, però, arriva prima l'infortunio di Samuele Ricci (le sue condizioni saranno da valutare in vista del derby del prossimo turno), quindi al 63esimo minuto un tiro dalla distanza di Mihaila si stampa sul palo. La più grande emozione, però, probabilmente arriva al termine della partita, quando Suzuki è chiamato a un grande intervento per respingere una conclusione di Linetty.