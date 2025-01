Castellanos espulso al derby, la decisione del Giudice Sportivo. Ammende per Roma e Lazio

Una giornata di squalifica per Castellanos, Gila e Zaccagni (erano in diffida e sono stati ammoniti). Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sue decisioni a margine della diciannovesima giornata di Serie A. Oltre al turno di stop e a un'ammenda di quindicimila euro per l'attaccante, espulso a margine della maxi rissa finale nel derby con la Roma, la Lazio è stata sanzionata con ventimila euro di multa "per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, rivolto un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara" e "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e "per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, un petardo e alcuni fumogeni".