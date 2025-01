Dove vedere Milan-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la splendida vittoria in finale di Supercoppa contro l'Inter di Simone Inzaghi, Sergio Conceicao si prepara a fare il suo esordio in Serie A sulla panchina del Milan. Di fronte, un avversario ostico come il Cagliari di Davide Nicola, alla ricerca di punti salvezza a pochi giorni dall'importantissimo successo di Monza. Per i rossoneri, un solo risultato a disposizione, considerando il distacco che li divide attualmente dalla zona Champions e dal terzetto di testa. Il pareggio casalingo della Lazio, in tal senso, può rappresentare un ulteriore stimolo per Reijnders e compagni.