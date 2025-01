Il Cagliari ferma il Milan: Zortea risponde a Morata. Abraham spreca due grandi occasioni

Debutto con pareggio a San Siro per Sergio Conceiçao : Milan-Cagliari 1-1 . Nell'imminenza del fischio d'inizio della prima giornata del girone di ritorno, i rossoneri hanno festeggiato la vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad : Calabria e Theo Hernandez sono entrati in campo mostrando ai supporter del Diavolo il trofeo vinto in finale in rimonta contro l' Inter .

Miracolo di Maignan su Felici

A partire meglio è stata, però, la squadra allenata da Davide Nicola, che si è resa pericolosa con Viola: tiro acrobatico alto sulla traversa, su palla messa in mezzo da Zappa. Il Milan ha faticato a rendersi pericoloso. Sul finire del primo tempo c'è voluta una splendida parata di Maignan su tiro a giro dal limite di Felici per evitare di andare al riposo in svantaggio.

Traversa e palo di Pulisic, gol di Morata, papera di Maignan: Zortea in rete

In avvio di ripresa traversa di Pulisic. Al 51' il vantaggio firmato da Morata: cross di Theo Hernandez, tiro al volo di Pulisic, palo e tap-in vincente dell'attaccante spagnolo. Una gioia durata solo quattro minuti, quella del quinto gol stagionale in campionato del centravanti iberico, perché da protagonista in positivo Maignan lo è diventato in negativo bucando clamorosamente la parata su una conclusione non propriamente irresistibile di Zortea. Doccia gelata, silenzio surreale e reazione affidata a Pulisic: botta neutralizzata dal debuttante Caprile.

A seguire una paio di occasioni sciupate da Abraham: innescato da Jimenez, ha mancato la porta con un colpo di petto alto sulla traversa. L'attaccante inglese ci ha poi riprovato, ma Caprile ha fatto buona guardia. Nel finale botta su punizione di Theo Hernandez: centrale, facile preda dell'estremo difensore girato in Sardegna dal Napoli. Quarto risultato utile consecutivo per il Milan, secondo per il Cagliari. Troppo poco per i sostenitori di casa, che anche stasera hanno contestato la proprietà.