Genoa-Parma 1-0: Frendrup regala a Vieira la prima vittoria a Marassi

Genoa-Parma 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Le scelte di Vieira e Pecchia

Senza Vitinha (indisponibile come Ekuban, Malinosvkyi, Ahanor e Norton-Cuffy) nel 4-1-4-1 di Vieira tocca a Zanoli e Miretti giostrare sulle fasce per servire Pinamonti (ancora panchina per Balotelli), mentre in mediana viene confermato Thorsby con il regista Badelj e Frendrup. Sull'altro fronte indisponibili Circati, Osorio, Bernabè, Charpentier, Kowalski, Estevez e Benedyczak: il tecnico Pecchia recupera Man ma lo tiene inizialmente in panchina, schierando Almqvist nel terzetto di fantasisti (completato da Hernani e Mihaila) alle spalle di Bonny (preferito a Cancellieri), mentre in difesa dà ancora fiducia a Valenti.

Suzuki salva su Vasquez, Badelj ko

Equilibrio e zero occasioni nei primi venti minuti di gioco, in cui il Parma non riesce a scalfire la compattezza di un Genoa che prova a fare la partita e va per primo vicino al gol (22'): sugli sviluppi di un corner doppia chance per Vasquez, che si vede respingere la conclusione da Valeri e poi in tap-in calcia forte ma troppo centrale, praticamente addosso a un Suzuki comunque reattivo. Al 32' la replica degli ospiti, che innescano Bonny in ripartenza (l'attaccante incrocia troppo con il sinistro) ma subito dopo rischiano su un colpo di testa di Pinamonti (cross di Miretti) a lato di poco (33'). Il risultato non si sblocca: si arriva all'intervallo sullo 0-0 e senza il capitano rossoblù Badelj, costretto da un problema muscolare a lasciare il posto al 19enne Kasa.

Decide Frendrup, prima gioia a Marassi per i rossoblù

Nella ripresa parte con un piglio diverso il Parma, pericoloso in avvio con Almqvist: velenoso il suo destro al volo, al quale risponde in bello stile Leali (52'). Il pericolo scampato scuote però il Genoa che si affaccia in avanti spinto dalla verve di Vanoli sulla destra: da un suo cross respinto la palla arriva a Kasa che tutto solo al limite dell'area calcia in curva (57'). Al 60' primi cambi per gli ospiti: Pecchia manda in campo Hainaut per Balogh (problema muscolare) e Cancellieri per Almqvist, ma è Sohm a concludere alto da buona posizione (61'). La gara si è accesa e a sbloccarla sono i padroni di casa: splendida imbucata di Miretti per Frendrup, che calciando trova la deviazione del capitano parmense Delprato e beffa così Suzuki (65'). Il Parma ora deve rincorrere e Pecchia getta nella mischia anche Man e Camara al posto di Mihaila e Hernani (72') e poi Haj Mohamed per Keita (84'), mentre Vieira richiama in panchina Miretti e Thorsby (dentro Ekhator e Masini al 79') e poi Zanoli (spazio per Sabelli dall'83'). Gli ospiti cercano il forcing nel finale ma è ancora Suzuki a doverci mettere i guantoni su una conclusione di Kasa (88'). Finisce 1-0 con il Parma beffato e la prima gioia a Marassi del Genoa.