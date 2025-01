Inter, basta un gol di Darmian: Venezia ko, Inzaghi supera l'Atalanta

Venezia-Inter 0-1: decisivo il gol di Darmian

Dopo un avvio piuttosto equilibrato, l'Inter di Simone Inzaghi sblocca la gara del "Penzo" con il tap-in vincente di Matteo Darmian, bravo a seguire l'azione e a ribadire in rete la respinta di Stankovic, reattivo sul primo tentativo di Lautaro Martinez. I nerazzurri, spaventati solo da una ripartenza di Doumbia, continuano a macinare gioco, creando pericoli dalle parti dell'estremo difensore lagunare: Asllani ci prova su palla inattiva, mentre Lautaro e Taremi non vanno lontani dal bersaglio grosso con un paio di girate interessanti. In apertura di ripresa, Sommer corre qualche rischio sui tentativi degli attaccanti arancioneroverdi, ma è ancora l'Inter a produrre le chances più importanti in zona gol, con Lautaro, Taremi e il neo entrato Frattesi che mandano in tilt la retroguardia di Di Francesco. Il centrocampista ex Roma, nonostante le recenti voci di mercato, entra bene in partita, duettando con Dumfries sul versante destro e inserendosi con continuità a ridosso dell'area di rigore avversaria. Su una di queste incursioni, viene fermato soltanto dal miglior Stankovic, tra i protagonisti di giornata. Brivido finale per l'Inter, con Pohjanpalo che colpisce da pochi passi, ma calcia tra le braccia di Sommer, graziando la difesa nerazzurra e facendo infuriare Inzaghi. Al Venezia, però, non basta una prestazione di spessore, contro un'Inter che torna cinica e spietata, dimenticando il ko nel "super derby" con il Milan. Nerazzurri a quota 43, momentaneamente a -1 dal Napoli di Conte, ma con una gara in meno.