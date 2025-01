Serie A, gli arbitri dei recuperi: a Doveri Atalanta-Juve

ROMA - L'Aia ha reso noti gli arbitri che dirigeranno le gare di recupero della 19/a giornata del Campionato di Serie A 2024/25. Como–Milan, in programma martedì 14/01 h.18.30, sarà diretta da Manganiello. Per Atalanta–Juventus, sempre martedì 14/01 ma alle h.20.45, designato Doveri. Infine per Inter–Bologna, in programma mercoledì 15/01 alle h.20.45, designato Pairetto. Queste partite sono state rinviate per permettere al Milan, all'Atalanta, alla Juve e all'Inter di giocare la Supercoppa ad inizio gennaio. Per la squadra di Simone Inzaghi ci sarà ancora un'altra sfida da recuperare: quella contro la Fiorentina, sospesa il 1° dicembre al 17' minuto per un malore del centrocampista viola Edoardo Bove.