La Fiorentina cade a Monza: Ciurria e Maldini stendono Palladino

Colpo del Monza : 2-1 contro la Fiorentina in casa grazie ai gol di Ciurria e Daniel Maldini . Beltran su rigore la riapre nel finale, ma è troppo tardi. Prosegue il periodo difficile dei viola che non vincono in campionato da oltre un mese.

Il primo tempo si accende al 17' quando l'arbitro Dionisi assegna un calcio di rigore in favore della Fiorentina per un intervento di Pablo Marì ai danni di Sottil. Ma l'arbitro, richiamato dal Var, revoca il penalty. Da quell'occasione si accende il Monza, va vicino al gol con Bondo e al 44' sblocca la partita: Ciurria arriva prima di tutti su una respinta corta di Comuzzo e buca De Gea. Nella seconda frazione di gioco arriva anche il raddoppio della squadra di Bocchetti con Daniel Maldini che torna al gol dopo quattro mesi, l'ultimo era arrivato proprio contro i viola. Poco dopo il gol degli avversari, Palladino manda in campo anche il nuovo acquisto Folorunsho. Nel finale, Beltran conquista e realizza un rigore riaprendo la partita, ma la Fiorentina non riesce a trovare il gol del pareggio. Tre punti importanti per il Monza che rimane all'ultimo posto ma si avvicina alle concorrenti.