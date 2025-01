Atalanta-Juve diretta: Kalulu sblocca, Retegui pareggia LIVE

Una battaglia. Atalanta e Juve se le sono suonate e alla fine hanno diviso la posta in palio nel recupero della 19ª giornata: al Gewiss Stadium è finita 1-1 dopo un avvio cauto e un secondo tempo dall'intensità inglese. Pian piano la tattica di Motta, che ha optato per McKennie centravanti di movimento insieme a Koopmeiners, e di Gasperini, anche lui senza una punta vera dal 1', ha lasciato campo al divertimento e allo spettacolo. Kalulu ha sbloccato al 54' dopo un palo colpito di testa, Retegui invece è tornato e da fuoriclasse del gol ha firmato il pareggio con una torsione in area da vero bomber. Per Gasperini è il terzo pari di fila, per Motta invece è addirittura il tredicesimo in campionato. Ad esultare sono solo Napoli e Inter, (forse) le uniche candidate allo scudetto. Segui in diretta la partita.

Tabellino Atalanta-Juve

Thiago Motta: "Non siamo contenti"

Thiago Motta a Sky nel post match: "Non siamo contenti per il risultato, ringrazio per lo sforzo i ragazzi perché hanno fatto una grande partita. Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni, ogni partita i ragazzi danno il massimo. Non abbiamo dato riferimento e non è un caso che oggi Kalulu ha fatto un grande gol. Tutti partecipano. Non siamo contenti del pari, vogliamo sempre vincere. Kolo Muani? Non parlo di mercato, Vlahovic sta recuperando, speriamo già per la prossima. Vediamo, abbiamo tre giorni per capire se possiamo contare su di lui".

90'+5' - Triplice fischio, Atalanta-Juve finisce 1-1

Dopo 95' arriva il triplice fischio, Atalanta-Juve finisce 1-1. Per i bianconeri è il 13° pareggio in campionato, per l'Atalanta è il terzo pari consecutivo. CLASSIFICA SERIE A

90'+1' - Yildiz sfiora il gol!

Azione da manuale della Juve che con tre passaggi arriva in porta, il diagonale di Yildiz sembra perfetto ma esce di un soffio.

86' - Fagioli per Locatelli

Motta ordina un altro cambio: spazio a Fagioli in questo finale al posto di Locatelli.

84' - Clamoroso gol divorato da Zaniolo!

Partita bellissima, altra azione da gol su rovesciamento di fronte. Zaniolo entra in area e spara di sinistro, Di Gregorio risponde d'istinto con il piede.

83' - Locatelli, che occasione!

La Juve torna a spingere: Cambiaso pennella per l'inserimento di Locatelli che di testa indirizza sul secondo palo, Carnesecchi è strepitoso in volo. Cambi intanto: entrano Zaniolo e Hien nell'Atalanta e Mbangula nella Juve (fuori Lookman, Scalvini e Nico Gonzalez).

78' - PAREGGIO DI RETEGUI, ATALANTA-JUVE 1-1

Il ritorno di Retegui è da fuoriclasse del gol: traversone sul secondo palo, Bellanova sovrasta Cambiaso e fa da sponda per Retegui che in tuffo di testa anticipa Savona e gira in porta, battendo Di Gregorio. Per l'attaccante della Nazionale è il 13° centro in Serie A. Il Gewiss Stadium ora è una bolgia. TABELLINO LIVE

74' - Ammonito Kolasinac, salta il Napoli

Strappo di Nico Gonzalez che costringe Kolasinac al fallo tattico: giallo, il difensore era diffidato e salterà la partita con il Napoli. Entra Douglas Luiz per Thuram.

66' - Ancora Ederson pericoloso. Entra Retegui

Botta dal limite di Ederson che passa sopra la traversa. Cambia Gasperini: riecco Retegui in campo, dentro anche Bellanova. Fuori De Ketelaere e Zappacosta.

60' - Lookman! Atalanta vicina al pari

Si è accesa la partita, si è infiammata l'Atalanta che ora sta spingendo: la girata di Lookman in area è stoppata quasi sulla linea da Koopmeiners. Seconda occasione nel giro di pochi minuti per la Dea.

56' - Risposta Atalanta con Ederson

Dopo il gol Gasperini toglie Pasalic e inserisce Samardzic, subito protagonista con lo scarico per Ederson, che di prima piazza verso la porta: Di Gregorio è attento e para.

54' - GOL DI KALULU, ATALANTA-JUVE 0-1

Kalulu sblocca la partita dopo il palo centrato: McKennie conduce e poi imbuca per il difensore, partito in proiezione offensiva. Il tocco di punta in anticipo sull'uscita di Carnesecchi è chirurgico e porta la Juve avanti. CLASSIFICA SERIE A AGGIORNATA

50' - PALO DI KALULU

Juve vicinissima all'1-0: dagli sviluppi di calcio d'angolo sbuca Kalulu che di testa colpisce il palo, poi il pallone cammina sulla riga e Carnesecchi smanaccia via. Sul contropiede Pasalic si invola e per centimetri non trova l'incrocio dei pali.

47' - Subito Yildiz e rovesciata di Nico Gonzalez

Il primo affondo del secondo tempo è di Yildiz che dribbla e va sul sinistro, tiro deviato in angolo. Dal corner, mischia e rovesciata spettacolare, ma inefficace, di Nico Gonzalez. Juve aggressiva.

46' - Atalanta-Juve in campo: si riparte senza cambi

Inizia il secondo tempo senza cambi né nell'Atalanta né nella Juve.

Koopmeiners, la vendetta dei tifosi dell'Atalanta

Non è stato un primo tempo facile per Koopmeiners, bersagliato dai suoi ex tifosi e costretto a un lavoro da attaccante che ancora non sembra avere né nelle gambe né come movimenti. Dalle tribune, oltre ai fischi, è spuntata anche una maglia modificata: il nome di Koop è diventato... LEGGI TUTTO.

45'+3' - Doppia enorme chance Juve. Fine primo tempo

Juve ancora a un passo dal vantaggio: prima il traversone di Yildiz indirizzato a Koopmeiners costringe a un grande interveno Carnesecchi, poi ancora il turco tenta la mezza rovesciata che finisce fuori. Termina il primo tempo, regge lo 0-0. TUTTO SU ATALANTA-JUVE

44' - Nico Gonzalez sfiora il gol!

Pasalic si addormenta e fa partire il contropiede della Juve, Yildiz ci prova ma viene ribattuto, pallone raccolto da Nico Gonzalez che a giro sfiora il gol. MATCH LIVE E STATISTICHE

42' - Due chiusure super di Thuram

La Juve ha rischiato su un paio di accelerate dell'Atalanta, ma in entrambi i casi è stato Thuram a chiudere provvidenzialmente con grande tempismo.

34' - Juve pericolosa con McKennie

Azione in profondità della Juve che pesca Koopmeiners sulla corsa, palla a rimorchio gestita da Locatelli e da Yildiz, poi è McKennie a tentare il tiro, facile per Carnesecchi.

25' - Gran parata di Di Gregorio su Lookman!

Prima sfuriata di Lookman dopo il recupero alto dell'Atalanta: controlla, sposta e calcia, Di Gregorio è attento e para in tuffo.

22' - Ci prova Koopmeiners

Primo tentativo di Koopmeiners, il suo sinistro però è troppo largo e non fa male a Carnesecchi.

15' - L'Atalanta preme, Juve in difesa

Tutta l'Atalanta manovra nella metà campo della Juve, che si compatta e si difende serrando ogni spazio. Gara ancora chiusa con predominanza nerazzurra. CLASSIFICA LIVE

8' - Fischi assordanti per Koopmeiners. Primo tiro di Lookman

Appena Koopmeiners entra in possesso del pallone il pubblico dell'Atalanta non lo risparmia e lo sommerge di fischi. La prima conclusione del match è di Lookman, Di Gregorio para senza affanno.

3' - Sorpresa Juve: McKennie fa l'attaccante

La mossa a sorpresa di Thiago Motta è McKennie punta e Nico Gonzalez a sinistra, anche se spesso lo statunitense inverte la posizione con Koopmeiners.

1' - Inizia Atalanta-Juventus!

Scenografia bellissima della curva dell'Atalanta, atmosfera da brividi. Si parte, primo possesso per la Dea. In tribuna c'è anche il ct Spalletti. TABELLINO LIVE

Percassi: "Koopmeiners? Non meritavamo quella fine"

Le parole di Percassi su Koopmeiners a Dazn nel pre gara: "La storia che ci ha legato a Koop è molto positiva ed è finita in un modo che l'Atalanta non meritava. Il giocatore è forte e darà un contributo importante alla Juventus nel presente e nel futuro".

Giuntoli su Kolo Muani alla Juve

Giuntoli nel pre partita di Dazn: "Alberto Costa e Kolo Muani? Finché non formalizziamo non parlo dei singoli, vogliamo aumentare numericamente la rosa e la qualità, aspettiamo, siamo fiduciosi".

Atalanta-Juve con Koopmeiners da ex: sarà fischiato

Il grande ex di Atalanta-Juve è Koopmeiners, tre stagioni e 129 partite con la Dea che questa sera sfiderà da avversario. L'olandese non sarà risparmiato: sono previsti fischi per lui, che si è lasciato male con il club e i tifosi.

Vlahovic, niente Atalanta: a cosa rinuncia la Juve

Vlahovic, assente per il big match di questa sera, ha segnato ben 5 reti nelle sue ultime 4 presenze di Serie A contro l’Atalanta (tra cui due doppiette con la maglia della Fiorentina): dalla sua prima marcatura contro i bergamaschi nell’aprile 2021, è il giocatore che ha realizzato più centri contro questa avversaria nella competizione (cinque, appunto).

Thiago Motta squalificato: Hugeux guida la Juve

Thiago Motta non sarà in panchina a guidare la Juventus a causa della squalifica ricevuta dal giudice sportivo dopo lo scontro con Vanoli nel derby contro il Torino. Al suo posto Alexandre Hugeux, vice di Motta.

+++ La formazione ufficiale dell'Atalanta +++

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

+++ Juve, la formazione ufficiale +++

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta.

Atalanta, Lookman pericolo numero uno per la Juve

Lookman è uno dei soli tre giocatori che sono riusciti a prendere parte ad almeno tre gol in un singolo match di Serie A contro la Juventus nel corso delle ultime cinque stagioni (dal 2020/21), insieme a Kvaratskhelia e Osimhen: per l’attaccante dell’Atalanta una doppietta e un passaggio vincente nella sfida del 22 gennaio 2023.

Atalanta-Juve, occhio al fattore X

Atalanta e Juventus hanno pareggiato ben 10 degli ultimi 15 match di Serie A (completano il parziale due successi della Dea e tre vittorie piemontesi). Da quando Gasperini è diventato l’allenatore dell’Atalanta (dal 2016/17), questa è la sfida che conta più pareggi nella competizione (10). Inoltre, Atalanta e Juve hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato (0-0 a Bergamo all’andata e 2-2 a Torino al ritorno), l’ultima volta che le due formazioni hanno registrato tre segni “X” di fila in Serie A risale al periodo tra il 1990 e il 1991.

