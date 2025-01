Il Bologna frena l’Inter a San Siro: Inzaghi secondo a tre punti dal Napoli

L' Inter a San Siro non va oltre il pareggio contro il Bologna : 2-2 il risultato finale . Nella corsa scudetto, solo un punto guadagnato dai nerazzurri, che si fermano a -3 dal Napoli , ma con una partita in meno.

Inter-Bologna, tango argentino a San Siro con i gol di Castro e Lautaro

Il Bologna parte subito forte nel primo tempo con Moro che approfitta di una palla persa da Zielinski, calcia e Sommer manda il pallone sul palo. Al 15' la squadra di Italiano trova il vantaggio con Castro che devia sotto porta un tiro di Moro. Passano quattro minuti e l'Inter pareggia con Dumfries: Thuram guida la ripartenza e cede il pallone a Dimarco di tacco, l'esterno calcia, Skorupski respinge ma sulla ribattuta arriva prima di tutti l'olandese e la mette dentro. Sommer fa un miracolo respingendo sulla linea un tiro di Odgaard, ma i nerazzurri continuano a premere, specialmente con Lautaro che sul finale del primo tempo trova il gol del vantaggio. Nella ripresa, Holm pareggia per il Bologna: Dimarco spizza di testa ma non riesce a spazzare con il pallone che finisce sui piedi di Orsolini, palla al limite dell'are per Holm che calcia e buca Sommer. Taremi nel finale sfiora il gol ma la partita scivola via sul pareggio.