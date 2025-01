Bologna show con Castro, Odgaard e Orsolini: Monza ko, Italiano torna a vincere

Apre Maldini, Castro e Odgaard rimonanto il Monza

Partenza in salita per gli uomini di Italiano, in svantaggio dopo soli quattro minuti: contropiede spinto da Ciurria per vie centrali, passaggio filtrante per Maldini, che a tu per tu con Ravaglia resta lucido e la mette dentro con un tocco preciso sul primo palo. Sotto di una rete, la terza dell'annata agonistica in A per il figlio d'arte, i rossoblù reagiscono. Al 22' cross al bacio dalla destra di Orsolini, che rientra sul sinistro pennella un pallone che Castro deve solo sfiorare di testa per metterlo alle spalle di Turati. Sesto gol in campionato per l'attaccante argentino, al secondo centro di fila. Rimonta completata al 34' da Odgaard con un'esecuzione magistrale: controllo e tiro al volo in un fazzoletto su tocco corto di Dominguez, quarto gol stagionale. Infortunio muscolare per Bondo, costretto a lasciare in campo per Vignato.

Orsolini chiude i conti, palo di De Silvestri, festa Bologna

Nella ripresa il Bologna cerca con insistenza il colpo del ko. Il Monza non riesce a impensierire i padroni di casa, nonostante il tentativo di incidere di Bocchetti con i cambi. Orsolini chiude i conti al 69' con uno stop perfetto e un sinistro piazzato in buca d'angolo. Nel finale miracolo di Turati su Dallinga e palo di De Silvestri.