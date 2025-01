La Fiorentina non sa più vincere: frittata finale, il Torino la riacciuffa in dieci

La Fiorentina non sa più vincere: solo 1-1 al Franchi contro il Torino , nonostante un gol di vantaggio e una prolungata superiorità numerica: sesta partita di fila senza vittorie in Serie A per gli uomini di Palladino , travolti dai fischi dei tifosi. Quarto pareggio consecutivo per i granata di Vanoli .

Espulso Dembélé, gol di Kean

La prima occasione della partita è stata confezionata dal Torino: Adams ha servito Lazaro, che è rientrato sul sinistro dando il tempo a Gosens di rimontarlo. Al 13' clamorosa occasione sciupata dalla Viola: errore di Maripan, che ha involontariamente servito Kean. Gettato alle ortiche un due contro uno in tandem con Adli. Di lì a poco Comuzzo si è reso pericoloso con un colpo di testa di poco a lato su punizione di Mandragora.

Dal 33' Torino in dieci: espulso per doppio cartellino giallo Dembélé, entrato in ritardo su Folorunsho. Sei minuti più tardi il vantaggio della Viola con Kean: tap-in su splendida girata al volo in area di Colpani, parata da Milinkovic Savic. Undicesimo sigillo stagionale in massima serie, primo del 2025. La reazione granata è stata affidata a un tiro di Karamoh, di poco sul fondo. Nelle battute finali della prima frazione di gioco traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Adams. Nel tantativo di anticipare Coco, Comuzzo ha sfiorato l'autogol colpendo la traversa.

Errore di Comuzzo e Adli, prima rete in Serie A di Gineitis

Proprio Comuzzo è stato poi protagonista in negativo con Adli, dopo un secondo tempo che stava scivolando via senza sostanziali sussulti: al 70' il difensore ha cercato di passare palla per vie centrali ad Adli che, di spalle, non si è accorto dell'arrivo di Gineitis, lesto ad anticiparlo. Il lituano si è presentato a tu per tu con De Gea e non gli ha lasciato scampo trovando il suo primo gol in Serie A. Gol decisivo per fissare il risultato sull'1-1 finale.