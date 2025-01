Verona-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Dopo una settimana in cui si è parlato praticamente di tutto, tranne che di calcio, la Lazio va a caccia della prima vittoria nel 2025: i biancocelesti sono attesi al Bentegodi dal Verona, reduce dal ko con il Napoli, che in settimana ha visto concretizzarsi il passaggio di proprietà a Presidio Investors. Dopo la sconfitta nel derby con la Roma e il pari sofferto con il Como, Baroni è chiamato a ritrovare il ritmo Champions. È l'inizio di una nuova era: 90 minuti per capire per chi. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.