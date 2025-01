Verona-Lazio 0-3: Gigot, Dia e Zaccagni in gol, Juve scavalcata. Rivivi la diretta

Dopo una settimana in cui si è parlato praticamente di tutto , tranne che di calcio, contro il Verona la Lazio torna a vincere (primo successo del suo 2025), scavalca la Juve in classifica e si rimette a correre per un posto in Champions . Inizia male la nuova era Presidio Investors, che in settimana aveva ufficializzato il passaggio di proprietà del club gialloblù. Leggi tutti gli aggiornamenti dal pre al post partita.

20:28

Baroni, da Verona-Lazio al mercato

“C’è sempre da lavorare, oggi era una partita difficile e l’abbiamo resa un po’ più facile, scendendo in campo per dominare la partita con grande personalità. Abbiamo messo in difficoltà il Verona, che è una buona squadra e sarebbe stata una partita diversa se l’avessimo interpretata in maniera diversa. Stiamo recuperando dei giocatori, non siamo ancora tutti, ma ora c’è da recuperare le energie per giovedì, perché abbiamo una partita delicata da affrontare. Questa squadra è chiaro che è schiantata così, è il suo vestito e il suo sistema. Lo sanno benissimo i ragazzi, ma non è sempre facile usufruire di tutti, perché spesso abbiamo avuto assenze forzate. Quando la squadra gioca così, sa interpretare bene le partite. Lo facciamo in coralità e in mobilità, facendo muovere l’avversario. Noi vogliamo costruire questa forte identità, altre volte lo faremo anche con altri interpreti, per gestire le tante gare nella settimana. Sono contento, la squadra deve rimanere centrata nel percorso e deve pensare solo a quello. Coperta corta a centrocampo? Del mercato ha già parlato il direttore, io guardo veramente il lavoro, credetemi. La finestra di mercato può essere una distrazione per tutti, anche per gli allenatori, io voglio rimanere concentrato sul campo e sui giocatori che ho a disposizione. Non sempre possiamo avere gli uomini che interpretano questo sistema di gioco. Ad esempio Vecino è un giocatore straordinario, è stato fuori tanto tempo e io vorrei averlo a disposizione ogni volta. Noi dobbiamo rimanere forti sul lavoro, nella nostra convinzione e nel nostro percorso. Casadei? Mi sono espresso con la società e con il direttore, loro sanno cosa ci siamo detti. Oggi abbiamo recuperato giocatori importanti e ragazzi come Hysaj, fuori per altre situazioni per tanto tempo, hanno lavorato tanto e non è facile migliorarli”. Così Baroni a Sky.

20:22

Zanetti: "Giornata negativa, dobbiamo resettare"

“Cosa salvo stasera? Oggi è stata una giornata negativa, sotto tanti punti di vista. Partita difficile, ma noi abbiamo spianato la strada al nostro avversario. Abbiamo preso gol su un calcio d’angolo, una punizione nostra e un retropassaggio sbagliato. C’è bisogno di resettare subito, da domani, e ripartire in vista della prossima partita. Zero gol in tre partite? Anche contro la Lazio, oggi, abbiamo creato tante occasioni, ma siamo stati poco precisi. Le ultime due partite abbiamo incontrato due grandi squadre, facendo un punto con l’Udinese. Venivamo da un periodo non semplice, oggi non è stata una bella partita, ma questo non deve farci perdere niente, perché c’è un girone di ritorno da giocare. E non dobbiamo mollare nulla insomma. Equilibrio? Ci sono gli ingredienti per trovarlo e lo avevamo trovato. Ultimamente avevamo fatto partite importanti. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte e importante, abbiamo preso gol su tre situazioni che ho già raccontato, siamo stati superficiali. Gli alti e bassi non fanno bene soprattutto a livello psicologico”. Così Paolo Zanetti a Sky al termine del match.

20:19

Rovella e Dia dopo Verona-Lazio

"È una vittoria importante, dovevamo tornare a vincere e siamo felici di averlo fatto fuori casa. Questo ci permette di tornare al quarto posto: siamo contenti, dobbiamo continuare così". Così Nicolò Rovella ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Verona. A fargli eco, Boulaye Dia: "Quarto posto? Sì, è un obiettivo, giochiamo per vincere tutte le partite. Una vittoria fuori casa è importante, prendiamo tre punti dopo un momento non facile per la squadra".

20:03

Classifica Serie A aggiornata

Grazie al successo del Bentegodi, la Lazio torna a macinare punti in ottica Champions e scavalca la Juve. Quarta sconfitta di fila per il Verona, che scivola in zona retrocessione:

19:52

90'+4 - Finisce Verona-Lazio: 0-3

Finisce qui Verona-Lazio: i biancocelesti tornano a vincere e si rimettono saldamente in corsa Champions. Male l'esordio della nuova proprietà gialloblù.

19:47

89' - Espluso Duda

Il Verona finisce in 10: espluso Duda per doppia ammonizione dopo un fallo su Pellegrini. Saranno 4 i minuti di recupero.

19:42

84' - Ultimo cambio Lazio: Castrovilli per Rovella

La Lazio gestisce ora il vantaggio. Ultimo cambio per Baroni con Castrovilli che prende il posto di Rovella.

19:37

78' - Giallo per Duda

Altro giallo nelle fila del Verona: Duda si vede sventolare il cartellino giallo sotto il naso per un intervento in ritardo su Guendouzi.

19:35

77' - Ghilardi ammonito

Ammonito anche Ghilardi, che aveva fermato Dia di nuovo lanciato in campo aperto. Nulla di fatto sul successivo calcio di punizione battuto da Castellanos, che si infrange sulla barriera.

19:31

74' - Occasione Verona

19:30

73' - Nuno Tavares ammonito, entra Pellegrini

Il Verona non si arrende: Bradaric entra in area e calcia da posizione defilata ma trova la pronta risposta di Provedel.

Baroni cambia ancora: entra Luca Pallegrini al posto di Nuno Tavares, che per l'occasione rimedia un giallo per aver sbagliato lato di uscita dal campo e non aver ascoltato l'arbitro. Sostituzioni anche per il Verona: fuori Sarr e Tchatchoua, dentro Belahyane e Faraoni.

19:24

66' - Triplo cambio Lazio

Triplo cambio per la Lazio: Zaccagni, Gigot e Isaksen lasciano il posto a Dele-Bashiru, Romagnoli e Pedro.

19:23

65' - Doppio cambio Verona

Il Verona prova a dare una scossa con un doppio cambio: dentro Kastanos e Lazovic, fuori Tengstedt e Suslov.

19:16

58' - GOL LAZIO: tris Zaccagni

Zaccagni trova il tris! Dia approfitta di una svista della difesa del Verona, ruba palla e si trova a tu per tu con Montipò: scarica sul capitano della Lazio, grande ex della partita, che si coordina con il destro e con freddezza insacca alle spalle di Montipò approfittando anche di una leggera deviazione. Verona-Lazio 0-3:

19:15

57' - Occasione Verona

Grandissima occasione per il Verona. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Tengstedt ci prova al volo ma il pallone attraversa tutta l'area senza che nessun giocatore gialloblù riesca a correggere in rete.

19:08

50' - Giallo anche per Bradaric

Bradaric entra in ritardo su Isaksen e rimedia un altro giallo (il terzo) per il Verona.

19:07

49' - Ammonito Coppola

Coppola spende il fallo su Zaccagni che stava per ripartire e rimedia un'ammonizione.

19:05

46' - Inizia il secondo tempo

Inizia il secondo tempo al Bentegodi: primo cambio per il Verona con Dawidowicz, già ammonito, che lascia il posto a Livramento.

18:48

Finisce il primo tempo

Dopo un minuto di recupero, finisce il primo tempo. Per ora decidono i gol di Gigot e Dia.

18:45

43' - Traversa Verona

Si riaccende il Verona, pericoloso in due occasioni in area laziale. Alla fine la conclusione di Serdar sfiora la traversa.

18:35

34' - Occasione Castellanos

La Lazio ruba un altro pallone nella metà campo del Verona, Castellanos cerca la conclusione di prima ma il suo tiro si spegne sul fondo.

18:28

26' - Ammonito Dawidowicz

Dawidowicz stende Castellanos e rimedia un giallo pesantissimo: era diffidato, salterà la prossima partita del Verona con il Venezia.

18:22

21' - GOL LAZIO: Dia raddoppia!

Raddoppia Dia! Dagli sviluppi di una punizione per il Verona, la Lazio scatta in contropiede: Guendouzi pesca con un filtrante Dia che entra in area, punta Tchatchoua e fulmina Montipò. Verona-Lazio 0-2:

18:20

18' - Ci prova Castellanos

Ci prova Castellanos dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta difesa da Montipò e il pallone rimbalza largo a destra.

18:15

14' - Ammonito Gigot

Gigot scrive ancora il suo nome nel tabellino del match: è lui il primo ammonito di Verona-Lazio.

18:05

4' - Occasione Verona

Il Verona reagisce subito con Tengstedt che però si allunga troppo il pallone e viene murato da Provedel.

18:03

2' - GOL LAZIO: sblocca Gigot

Sblocca subito Gigot! Al primo pallone in area avversaria, la Lazio trova il vantaggio con il difensore francese, che gira di testa il pallone da calcio d'angolo battuto da Zaccagni. Verona-Lazio 0-1:

18:01

1' - È iniziata Verona-Lazio

Fischio d'inizio a Verona: primo pallone affidato alla Lazio.

17:45

Arbitro Verona-Lazio

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna ad arbitrare Verona-Lazio. Assistenti: Lo Cicero - Garzelli; IV ufficiale: Rutella; VAR: Abisso; AVAR: Paterna.

17:41

Italo Zanzi: "Setti non è un segnale ma una scelta"

“Sono molto impegnato, vogliamo lavorare subito, sapevamo che avremmo trovato una società che è in buone mani, che abbiamo continuità come con Setti e Sogliano. Conferma di Setti? Non è un segnale, è una scelta giusta con fiducia, siamo sereni. Obiettivi di mercato? Questa sera conta vincere, come ogni partita, lavoreremo tutti i giorni per migliorare la squadra". Così Italo Zanzi, nuovo presidente esecutivo del Verona, ai microfoni di Dazn.

17:28

Rovella: "La Lazio deve tornare ai livelli che merita"

“Abbiamo avuto un calo dei risultati, qualche assenza importante ma oggi abbiamo recuperato la maggior parte dei giocatori, è giusto che la Lazio torni ai livelli che merita. Obiettivi? Lavoriamo di partita in partita come abbiamo fatto finora prima del derby, riprendiamo quel cammino per tornare a vincere. Con il Verona sarà una partita tosta con intensità alta, ci faremo pronti per portare a casa i 3 punti. Io sto benissimo, quando il mister ci chiede di scendere in campo ci facciamo trovare pronti”. Così Rovella a Sky.

17:26

Baroni, l'emozione di tornare a Verona

"Tornare a Verona è piacevole, ritrovo persone con cui ho condiviso cose importanti e a cui io e il mio staff abbiamo dato tutto". Così Baroni a Dazn.

17:22

Baroni: "Lazio rimasta forte nelle difficoltà"

“Emergenza ha impattato sui risultati? In questi momenti ho visto una squadra che è rimasta forte nelle difficoltà. C’è ancora tanto lavoro da fare. Ibrahimovic? È un giovane che ha grande qualità, può agire da trequartista ma anche lavorare nei due di centrocampo. Lo aiuteremo a crescere, deve lavorare lui lo sa, abbia parlato delle sue aree di miglioramento e lo aspettiamo”. Così Baroni ai microfoni di Sky prima di Verona-Lazio.

17:20

Dove vedere Verona-Lazio in tv

Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta su Dazn e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. Fischio d'inizio ore 18.

17:05

Verona-Lazio, le formazioni ufficiali

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

16:55

Lazio con la maglia dei 125 anni

La Lazio scenderà in campo al Bentegodi con la maglia speciale realizzata per i 125 anni che si ispira agli anni Settanta e Ottanta: GUARDA LA GALLERY

16:45

Probabili formazioni Verona-Lazio

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Kastanos, Tengstedt; Sarr. Allenatore: P. Zanetti. A disposizione: Perilli, Berardi, Daniliuc, Magnani, Okou, Faraoni, Bradaric, Dani Silva, Ajayi, Suslov, Belahyane, Lambourde, Livramento, Mosquera. Indisponibili: Alidou, Cruz, Frese, Harroui. Squalificati: -. Diffidati: Belahyane, Dawidowicz, Zanetti (all.).

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Hysaj, Gigot, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: M. Baroni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, A.Romagnoli, Lu.Pellegrini, Basic, Castrovilli, Dele-Bashiru, Pedro, Ibrahimovic, Vecino. Indisponibili: Lazzari. Squalificati: Tchaouna. Diffidati: Isaksen, Rovella.