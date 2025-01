Giudice Sportivo, tre giornate al veronese Duda. Atalanta senza Hien

Stangata per Duda, stop per Hien

Costa cara a Duda non tanto l'espulsione per doppia ammonizione nel match con la Lazio, quanto gli insulti rivolti al direttore di gara Fabbri al momento del cartellino rosso: tre giornate di stop per il giocatore del Verona. Squalificati per un turno Hien dell'Atalanta, Rebic del Lecce, Dembele del Torino, Goldaniga del Como, Solet dell'Udinese e Dawidowicz dell'Hellas,

Napoli multato nonostante il divieto di trasferta

Per quanto riguarda le ammende alle società, la più alta spetta al Napoli con ben 7mila euro di multa per il lancio di un fumogeno e vari oggetti durante e dopo il match con l'Atalanta. Questo nonostante il divieto di trasferta disposto per i residenti della Campania. Sanzioni anche per il club orobico, 4mila euro, per il Venezia, 5mila euro, per il Milan, 3mila euro, e per lo stesso Verona, 2mila euro.