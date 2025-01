Torino-Cagliari 2-0: Adams trascina i granata, Nicola ko

La 22ª giornata di Serie A si apre con la vittoria del Torino per 2-0 sul Cagliari . I granata tornano a vincere in casa , quasi tre mesi dopo l'ultima volta (1-0 al Como il 25 ottobre). Decisivo per la squadra di Vanoli è Che Adams , autore della doppietta che stende i rossoblù di Nicola. Il Torino riparte dopo quattro pareggi di fila e si prende il decimo posto in classifica a quota 26 punti, il Cagliari invece si ferma dopo un tris di prestazioni positive e rimane al quattordicesimo posto con 21 punti.

Adams trascina il Torino, Cagliari ko

All'Olimpico Grande Torino la partita si sblocca già al 6° minuto di gioco: Ricci sfonda in area e serve Adams, che fa partire un tiro potente sotto la traversa sul quale Caprile non può nulla. Il Cagliari accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio in diverse occasioni, con Karamoh e Vlasic che creano occasioni pericolose. Il primo tempo si chiude con il dominio granata ma una sola rete di vantaggio. Il copione, però, non cambia neanche nella ripresa, con il Torino che rientra aggressivo a caccia del secondo gol mentre il Cagliari fatica a reagire. I granata sfiorano sempre di più il gol, prima con un palo di Adams, poi una traversa di Karamoh. Ma su quest'ultima ci arriva ancora l'attaccante scozzese che firma il 2-0 e la doppietta personale. Partita senza storia: il Torino torna ad esultare in casa, brutto stop per il Cagliari.