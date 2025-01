Empoli-Bologna: dove vederla in tv, orario e formazioni

A disposizione: Seghetti, Perisan, De Sciglio, Marianucci, Cacace, Tosto, Bacci, Zurkowski, Anjorin, Maleh, Sambia, Konaté.

Indisponibili: Ebuehi, Sazonov, Haas, Brancolini, Pellegri, Solbakken. Squalificati: -. Diffidati: Cacace, Pezzella, Grassi.

La probabile formazione di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Freuler, Dominguez; Dallinga. All. V. Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Erlic, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Fabbian, Urbanski, Castro, Iling-Junior, Cambiaghi.

Indisponibili: Aebischer, Orsolini. Squalificati: -. Diffidati: Castro.

Empoli-Bologna, la cronaca

Momento delicato per l'Empoli di Roberto D'Aversa, a caccia di una vittoria che manca dallo scorso 8 dicembre, quando i toscani riuscirono ad espugnare Verona, battendo l'Hellas di Zanetti. Le due sconfitte con Lecce ed Inter hanno spinto i biancazzurri verso la zona retrocessione, ora distante appena una lunghezza. Entusiasmo alle stelle, invece, in casa Bologna: reduci dal prestigioso successo contro il Borussia Dortmund in Champions League, i rossoblù sono alla ricerca del secondo successo consecutivo in campionato, per confermare quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Ora, la squadra appartiene a tutti gli effetti al suo allenatore, per identità, gioco ed idee. In avanti, Dallinga favorito su Castro, dopo la rete realizzata al "Dall'Ara" pochi giorni fa.