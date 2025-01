Retegui rilancia l'Atalanta con una doppietta: Como ko, Gasperini a -4 dal Napoli

Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'Atalanta dà continuità al successo per 5-0 in Champions con lo Sturm Graz e torna alla vittoria anche in campionato: al "Sinigaglia" i nerazzurri di Gian Piero Gasperini battono il Como in rimonta per 2-1. Alla rete di Nico Paz risponde Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A, con una doppietta. Con questo successo l'Atalanta sale a 46 punti in classifica, mentre il Como rimane a 22 punti.