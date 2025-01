Dominguez salva Italiano: pari Bologna a Empoli dopo l'impresa Champions

Dominguez risponde a Colombo: un posto a testa per Empoli e Bologna

Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma sono i rossoblù a creare più occasioni, prima con Odgaard e poi con Beukema. In entrambi i casi Vasquez risponde presente garantendo un punto all'Empoli, che torna così a muovere la classifica dopo due sconfitta. Terzo pareggio nelle ultime quattro di campionato, invece, per il Bologna, che torna sulla terra dopo la storica vittoria sul Borussia Dortmund in Champions League.