Dove vedere Lazio-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

La domenica della 22esima giornata di Serie A si chiuderà all'Olimpico, dove la Lazio di Baroni vuole dare continuità al bel successo in Europa League contro la Real Sociedad. L'avversario? La Fiorentina di Raffaele Palladino, che nelle ultime sei giornate di Serie A ha collezionato appena due punti. Con un successo, i biancocelesti salirebbero a quota 42 punti, portando a cinque lunghezze la distanza dalla Juventus. La squadra toscana, invece, vuole avvicinare nuovamente la zona Champions League.

Lazio-Fiorentina, l'orario

Lazio-Fiorentina andrà in scena oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Olimpico" di Roma.

Dove vedere Lazio-Fiorentina in diretta tv

Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Lazio-Fiorentina in streaming

Lazio-Fiorentina sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.