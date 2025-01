Milan, un'altra rimonta: Parma ribaltato in pieno recupero

Milan-Parma 3-2 . Due gol in pieno recupero: ancora una rimonta per Sérgio Conceição, che all'intervallo ha sostituito Theo Hernendez e Leo . Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per i ducali di Fabio Pecchia .

Milan-Parma 1-1 all'intervallo: ammonito Fofana, salterà il derby

Il Milan non è partito bene e si è ritrovato in svantaggio al 24' quando Cancellieri ha approfittato di uno scivolone di Theo Hernandez per controllare, accentrarsi sul sinistro e calciare a giro: tiro imparabile per Maignan. La reazione si è concretizzata in qualche imbucata e in un gol annullato per fuorigioco a Morata.

Al 38' il pareggio firmato da Pulisic su rigore, concesso per un'uscita irruenta di Suzuki, che ha travolto Pavlovic. Poi Fofana ha fermato con le cattive una ripartenza di Mihaila: Abisso lo ha ammonito scatenandone la disperazione. Era in diffida, salterà il derby con l'Inter (2 febbraio, ore 18).

Rimonta Milan, Parma ribaltato da Reijnders e Chukwueze

In avvio di ripresa doppia, clamorosa, novità: fuori Leao e Theo Hernanedz in favore di Bennacer e Bartesaghi. Morata e Reijnders hanno provato a rendersi pericolosi, il Parma ha perso Hernani e Man per infortunio, ma è stato bravo a restare sul pezzo riportandosi in vantaggio: prima Almqvist ha sfiorato il gol, poi Delprato lo ha trovato all'80' ribadendo in rete una respinta di Maignan, miracoloso su Camara. Ultimi minuti al cardiopalma.

Pavlovic si è visto annullare un gran gol per fuorigioco, ci ha pensato Reijnders a togliere le castagne dal fuoco con un perfetto inserimento su imbucata di Musah: 2-2 al 92'. Emozioni finite? Macché. Chukwueze, al rientro, ha beffato Suzuki dopo un colpo di testa di Pavlovic (tra i migliori in campo): 3-2 al 95', tripudio Milan.