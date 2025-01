Giudice sportivo, una giornata a Baroni e Palladino. Multa per il Napoli

Il giudice sportivo ha fermato sette giocatori per il prossimo turno di Serie A, che si apre venerdì con l’anticipo tra Parma e Lecce e che si chiude lunedì prossimo con Cagliari-Lazio: si tratta d i Fofana (Milan), Delprato (Parma), Adli (Fiorentina), Grassi (Empoli), Pezzella (Empoli), Karlstrom (Udinese) e Bianco (Monza). Il centrocampista del Milan, quindi, salterà il derby di Milano. Fermati per un turno anche Baroni e Palladino, gli allenatori di Lazio e Fiorentina.

Napoli multato dal giudice sportivo

Il Napoli deve fare i conti con una multa da 20mila euro, la più alta tra tutte quelle stabilite dal giudice sportivo. Il motivo? “Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser sia in direzione dei calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto Ufficiale; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”, si legge nel comunicato ufficiale.