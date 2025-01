Il Lecce passa a Parma: tre punti d'oro per la salvezza!

PARMA - Lo scontro diretto per la salvezza premia il Lecce che vince al Tardini mettendo nei guai il Parma. Il successo in rimonta degli ospiti regala tre punti pesantissimi alla squadra pugliese che compie un passo in avanti significativo in classifica. In avvio il Parma chiude la squadra di Giampaolo nella propria metà campo, colpisce il palo con Mihaila e poco dopo Baschirotto salva in extremis su Djuric. Nel miglior momento dei padroni di casa, il Lecce passa, ma la rete dei giallorossi firmata da Krstovic viene annullata per fuorigioco dopo una revisione al Var. Poco dopo il centravanti montenegrino torna a minacciare la porta emiliana con una conclusione che termina sull’esterno della rete. Il Parma replica con un colpo di testa di Djuric respinto dal braccio di Baschirotto; Sozza dopo aver rivisto l’azione al monitor, indica il dischetto: il braccio del difensore è molto largo. Valeri realizza il calcio di rigore piazzando un violento sinistro sotto la traversa. Il vantaggio degli emiliani dura un paio di minuti: Helgason crossa perfettamente dalla destra, Krstovic stacca a ridosso del dischetto e batte Suzuki con un gran colpo di testa che si infila all’incrocio dei pali.