Monza-Verona 0-1: un autogol di Lekovic affossa i brianzoli, scatto salvezza per Zanetti

MONZA - La sfida della 23ª giornata di Serie A contro il Verona tra le mura amiche dello 'U-Power Stadium' aveva le sembianze dell' ultimo treno salvezza per il Monza , che viene invece condannato da u n autogol di Lekovic (13') alla terza sconfitta di fila (l'ottava nelle ultime 9 partite con 3 soli punti raccolti). Sempre più ultimi in classifica i brianzoli dell'ex veronese Bocchetti , mentre i tre punti di Monza sono ossigeno puro per l'Hellas di Zanetti che si porta a +3 sul Parma terzultimo.

Salutati Pablo Marì, Djuric e Maldini (passati rispettivamente alla Fiorentina, al Parma e all'Atalanta), Bocchetti deve fare a meno di Akpa Akpro, Birindelli, Bondo, Caldirola, Cragno, Gagliardini, Pessina, Caprari e dello squalificato Bianco. Emergenza dunque nel 3-4-2-1 del Monza, che presenta però due volti nuovi: in difesa c'è Palacios (arrivato in prestito dall'Inter) e in mediana tocca all'ex bolognese Urbanski far coppia con Sensi (parte dalla panchina l'altro nuovo acquisto Castrovilli), con Kyriakopoulos e Pereira sugli esterni e l'attaccante Dany Mota supportato da Ciurria e Vignato. Sull'altro fronte pesa l'assenza di Tengstedt (out almeno 40 giorni) per Zanetti, che davanti si affida alla coppia Sarr-Mosquera con Suslov sulla trequarti, confermando per il resto la formazione reduce dal pari di Venezia con Daniliuc, Coppola e Ghilardi davanti a Montipò e Bradaric, Serdar, Belahyane e Tchacthoua a centrocampo.

L'autogol di Lekovic spiana la strada al Verona

A partirte meglio è il Verona, che aggredisce fin da subito i padroni di casa e si fa pericoloso già al 6': palla persa da Sensi sulla propria trequarti e break di Sarr, che si invola verso l'area e innesca poi la conclusione di Serdar, deviata in corner da Turati. Un campanello d'allarme per il Monza, che fatica a entrare in partita e al 13' va sotto: protagonista ancora il tedesco Serdar che affonda sulla destra e crossa in area, dove il giovane difensore Lekovic fa autorete nel tentativo di anticipare Mosquera. Il colpo incassato sveglia i brianzoli che non riescono però a pungere, trovando solo al 33' il primo tiro verso la porta gialloblù: a scagliarlo è Dany Mota, ma Montipò è ben posizionato e blocca la palla. Brutta notizia per il Verona però prima del riposo, con Serdar (fino a quel momento il migliore in campo) che accusa un problema muscolare.

Brianzoli ancora ko, scatto salvezza per il Verona

Al rientro degli spogliatoi c'è così il nuovo arrivato Niasse (preso in prestito dagli svizzeri dello Young Boys) al posto di Serdar nel Verona ed è proprio il senegalese a sprecare una grande chance per il raddoppio al 57', quando conclude la ripartenza condotta da Sarr scheggiando il palo da ottima posizione. A quel punto arriva la doppia mossa di Bocchetti che getta nella mischia Castrovilli e Martins (fuori Sensi e Kyriakopoulos al 58'), mentre è obbligato il cambio tra portieri al 67', quando Turati accusa un problema e lascia il posto a Pizzignacco che si oppone subito a un colpo di testa di Ghilardi su azione da corner e poi a Mosquera (80'), su un altro calcio d'angolo. Il Verona insiste con Suslov che sbaglia di poco la mira due volte e Bocchetti affida allora le speranze finali del suo Monza a Petagna e Maric (dentro all'82' per Vignato e Palacios), con Zanetti che risponde con gli ingressi di Lazovic (all'82' per Bradaric) e poi di Ajayi (in campo all'89' dopo l'infortunio di Livramento, che al 73' aveva sostituito Sarr). Tocca al Monza attaccare alla ricerca del pari, ma Castrovilli non inquadra lo specchio della porta (87') e poi Dany Mota non riesce a impattare bene di testa su uin angolo battuto nel recupero (90+2'). Finisce con l'ennesimo ko dei brianzoli e un successo pesantissimo per il Verona, che compie un importante scatto salvezza.