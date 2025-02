Udinese, tris contro il Venezia: in gol Lucca, non bastano Nicolussi e Gytkjaer

L'Udinese torna a vincere dopo oltre un mese dall'ultima vittoria: Venezia battuto 3-2 al Bluenergy Stadium. La squadra di Runjaic non vinceva dal 23 dicembre scorso, dalla partita contro la Fiorentina. Come in quell'occasione, anche contro il Venezia Lucca segna il primo gol per l'Udinese, Lovric raddoppia e Iker Bravo segna la rete decisiva. Il Venezia reagisce con i gol di Nicolussi Caviglia e Gytkjaer, ma non bastano.