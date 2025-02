Il Bologna batte il Como e aggancia la Juve: Italiano in zona Champions

Quinto risultato utile di fila, seconda vittoria nelle ultime tre partite: il Bologna ha battuto 2-0 il Como nel posticipo del sabato, valido per la ventitreesima giornata di Serie A , e ha momentaneamente agganciato la Juve in zona Champions League . I lombardi non sono invece riusciti ad approfittare delle sconfitte di Parma , Venezia e Monza e ad allargare la forbice di vantaggio sulle squadre in zona retrocessione.

Sblocca De Silvestri, traverse di Lucumì e Dallinga, espulso Fadera

Il Bologna è partito forte con una botta su punizione di Lykogiannis, respinta da Butez. Al 14' pennellata di Lykogiannis dalla bandierina, colpo di testa di Lucumì e palla sulla traversa. Prove generali del gol che ha sbloccato la partita: al 25' inzuccata di De Silvestri su cross dello scatenato Lykogiannis. Primo gol stagionale per il difensore, veterano dei rossoblù, che ha esultato infilando il pallone sotto la maglia: una dedica speciale. Al 38' seconda traversa della serata per il Bologna: a colpirla Dallinga con una conclusione di prima intenzione. Al 38' episodio spartiacque: l'arbitro Massimi ha prima ammonito e poi mostrato il rosso diretto a Fadera per proteste.

Fabbian chiude i conti

In superiorità numerica, il Bologna ha rischiato quando Diao è andato vicino al pari in avvio di ripresa, ma al 66' ci ha pensato Fabbian, subentrato a Ndoye, a piazzare il piattone vincente che ha chiuso la partita: ritorno al gol, che per il trequartista mancava dal 31 agosto ed era arrivato proprio al Dall'Ara contro l'Empoli.