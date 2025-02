Milinkovic è una furia con i tifosi dell’Atalanta: “Mi hanno detto zingaro”

Milinkovic-Savic è stato protagonsita di Atalanta-Torino parando un rigore a Retegui al 74'. Un intervento determinante per difendere il risultato di 1-1, maturato per effetto delle reti di Djimsiti al 35' e Maripan al 40'. Un punto prezioso per i granata nella ventitreesima giornata di Serie A . Nel postpartita, però, l'estremo difensore (premiato come MVP del match) non ha usato giri di parole per denunciare ciò che ha vissuto nel finale di gara.

Milinkovic dopo Atalanta-Torino: "Accetto gli insulti, non le cose razziste"

Nell'ultimo quarto d'ora, infatti, Milinkovic-Savic è stato bersagliato da un lancio di oggetti. Ha consegnato all'arbitro Piccinini degli accendini. In diretta su Dazn ha spiegato nel dettaglio e senza giri di parole ciò che accaduto: "Non c'è nessun problema a insultare, è una partita di calcio. Nessun problema. Però, cose razziste, che mi dicono che sono zingaro, che sono un serbo di m...a, non vanno bene. Io non ho risposto a niente, mi sono solo girato, li ho guardati, però queste cose non possono esserci sui campi da calcio. Così come lanciare oggetti. Non è un modo giusto. Non è sport questo. Mi dispiace. I tifosi giusti sostengono la loro squadra. Non devono pensare a insultare me e a lanciarmi oggetti".