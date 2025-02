D’Aversa tra orgoglio e rimpianti: "L’arbitraggio con la Juve non mi convince"

TORINO - Un vantaggio quasi inaspettato, un primo tempo ben giocato e una ripresa in linea con le aspettative, almeno fino al terzo gol di Vlahovic arrivato al novantesimo. L’Empoli di D’Aversa torna da Torino con l’amaro in bocca: tanti complimenti e nessun punto, oltre alla beffa per aver perso diversi elementi per la prossima sfida di campionato in cui mancherà anche Maleh, espulso contro la Juve per doppia ammonizione.