Fiorentina-Genoa 2-1: Kean realizza un super gol al volo. Juve distante un solo punto in classifica    

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Fiorentina che mette sotto il Genoa con il punteggio di 2-1 dopo il colpo ottenuto in casa della Lazio. Al Franchi gara da due volti: a fare la differenza ci pensano Kean e Gudmundsson nella prima mezz’ora. I viola, quindi, salgono momentaneamente al quinto posto in classifica insieme alla Lazio, a -1 punto dalla Juve, mentre il Genoa resta al 12° posto, comunque lontano dalla zona rossa.

Fiorentina-Genoa 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Fiorentina-Genoa, magia di Kean

Nel primo tempo la squadra di Palladino parte a mille e chiude virtualmente la pratica Genoa prima del riposo: Kean segna un gol spettacolare con una girata volante al 9’ sull’assist di Mandragora, poi l’ex Gudmundsson raddoppia senza farsi troppi problemi al minuto 30. Nella ripresa il Genoa, vicino al gol in precedenza con Cornet (palla alta da buona posizione), mette il turbo e la Fiorentina va in difficoltà in difesa. La pressione è massima, il gol nell’aria e arriva al 55’: a segnare ci pensa De Winter con un colpo di testa dagli sviluppi di un corner. Il difensore, poco dopo, ci riprova in un’azione fotocopia ma De Gea si salva. La Fiorentina regge e non è neanche fortunata nelle incursioni di Pongracic e Dodò. Nel finale succede poco o nulla e i viola festeggiano i tre punti soffrendo sotto lo sguardo di Ndour e Zaniolo, i nuovi acquisti che hanno svolto le visite mediche prima di presentarsi in tribuna.