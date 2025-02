Palladino: "Comuzzo è rimasto grazie a Commisso. Contro l'Inter saremo pochissimi"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa a due giorni del recupero della sfida della Fiorentina contro l'Inter, interrotta lo scorso 1 dicembre a causa del malore accusato da Bove, e in programma giovedì alle 20:45. I toscani vogliono dare continuità ai successi contro Lazio e Genoa, anche se per questa partita non potranno scendere in campo i nuovi acquisti, quindi i vari Folorunsho, Zaniolo, Fagioli e Ndour: "Saremo pochissimi: quattordici, per l'esattezza. Sono sicuro però che quei pochi faranno una grande partita. Aggregheremo qualche Primavera che già si è allenato con noi in questi giorni, e vogliamo recuperare Cataldi e Colpani, poi c'è anche Adli che ha preso un colpo alla caviglia".