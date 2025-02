La Serie A in campo per i bambini rifugiati

In occasione della 24ª giornata di Serie A Enilive (9 febbraio compresi anticipi e posticipi) in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna “Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati”, lanciata dall’ Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per garantire accesso all’istruzione primaria e portare speranza nella vita di tantissimi bambini e bambine in fuga da guerre e violenze. Dall’1 al 23 febbraio la campagna può essere sostenuta donando al numero solidale 45588 o chiamando da rete fissa.

Dei 14,8 milioni i bambini rifugiati in età scolare, quasi la metà non ha la possibilità di andare a scuola. L’istruzione è fondamentale per il futuro di tutti, ma per i bambini rifugiati lo è di più: può salvare la loro vita. Soprattutto durante le emergenze umanitarie, la scuola, infatti, protegge i bambini rifugiati, riducendo i rischi di reclutamento forzato in gruppi armati, di lavoro minorile, di sfruttamento, di violenza sessuale e di genere, di gravidanze e di matrimoni precoci.

I fondi raccolti con la campagna andranno a sostenere il programma “Primary Impact” di UNHCR in 26 Paesi del mondo che mira a garantire l'accesso alla scuola primaria a 250 mila bambini e bambine entro il 2027 e ad assicurare che altri 500 mila iscritti non abbandonino l’istruzione. Fra i vari interventi previsti nel programma: il miglioramento delle infrastrutture scolastiche attraverso la costruzione di aule e la fornitura di banchi; la fornitura di materiali didattici; l’assistenza economica per consentire alle famiglie di affrontare le spese legate alla scuola; la formazione degli insegnanti; il sostegno per la salute mentale dei bambini.

In occasione dell’24ª giornata di Campionato, in programma da venerdì 7 a lunedì 10 febbraio, tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo per supportare UNHCR invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “#Coloriamoilfuturo – Dona ora al 45588” poco prima del fischio di inizio di ogni gara.

Ancora una volta, tra i testimonial dell’iniziativa ci sono due grandi campioni del calcio italiano, Demetrio Albertini e Giuseppe Bergomi, insieme al giocatore della Juventus Timothy Weah e alla schiacciatrice del Vero Volley Milano Myriam Sylla. Si ringrazia la Scuola Germanica di Milano che con generosità ha partecipato al progetto mettendo a disposizione i propri spazi per la realizzazione dei video con i testimonial e il personale a supporto.