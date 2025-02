Il giudice sportivo multa la Roma e squalifica Kone: tutte le decisioni

Serie A, giudice sportivo: due giornate a Fadera

In archivio anche la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A. Sono sei i calciatori appiedati dal giudice sportivo, cinque per un solo turno. Ne salterà due per squalifica, invece, il gambiano Alieu Fadera, espulso al 38' della prima frazione di Bologna-Como. Fabregas dovrà fare a meno del talento classe 2001 contro Juventus e Fiorentina. Una giornata di stop per Maleh, che paga il doppio giallo incassato proprio contro i bianconeri di Thiago Motta, così come per Manu Koné della Roma, Comuzzo della Fiorentina, De Winter del Genoa e Denzel Dumfries dell'Inter.

Roma multata, tutte le ammende alle società

Ammende piuttosto salate per alcune delle big del nostro campionato, a partire da Milan, Atalanta e Roma. Multa di €10.000,00 per i rossoneri, per aver ritardato il fischio d'inizio di circa cinque minuti (recidiva reiterata). €8.000,00, invece, per la Dea, a causa del lancio di oggetti da parte della propria tifoseria, in occasione della sfida casalinga con il Torino. €7.000,00 al club giallorosso, punito dopo il confronto con il Napoli per il "coro becero intonato ripetutamente dai suoi sostenitori nei confronti della squadra avversaria".

