Vlahovic, che caos: la frase su Gatti in diretta e la bufera social

Per un Kolo Muani in stato di grazia (cinque gol nelle prime tre partite in bianconero), c'è un Vlahovic che non sta vivendo il suo miglior momento. Nella partita vinta dalla Juventus a Como per 2-1, l'attaccante serbo è rimasto in panchina (la quarta consecutiva), per tutti i novanta i minuti. Non solo: al termine della partita, su DAZN è stato mostrato Vlahovic che, rivolgendosi a Perin, ha criticato alcune scelte di gioco di Gatti.