Pazzesco Retegui, quattro gol al Verona! L'Atalanta accorcia a -4 dal Napoli

Poker di Retegui . Tutto facile per l' Atalanta al Bentegodi contro il Verona : 5-0. La Dea è tornata al successo dopo il pari casalingo con il Torino : momentaneo -4 dal Napoli capolista e -1 dall' Inter seconda. L' Hellas non è riuscito a confermarsi dopo il successo per 1-0 in trasferta sul Monza .

Atalanta devastante, Verona schiantato da un Retegui da record: staccato Kean

Primo tempo devastante degli uomini di Gasperini, che hanno annichilito i padroni di casa venendo trascinati da un super Retegui: tripletta in ventitré minuti a cavallo del 21' e del 44'. Il 2-0 messo a segno a distanza di soli quattro minuti dalla rete che ha sbloccato la partita. Di Ederson al 37' la rete del momentaneo 3-0. Il primo gol è arrivato al culmine di un'azione personale di De Ketelaere, conclusa con un tiro sul palo e con la ribattuta vincente dell'attaccante della Nazionale. Il raddoppio con un diagonale su assist di Djimsiti e, dopo una percussione solitaria a vincente di Ederson, Mateo ha risolto un flipper in area di rigore scaraventando il pallone in fondo al sacco. Così Retegui è diventato l'unico giocatore a segnare almeno 19 gol dopo le prime 24 gare stagionali di Serie A con la maglia dell'Atalanta (Fonte: Opta). Risposta a distanza a Kean (15 gol) nel duello per il titolo di capocannoniere.

Ancora Retegui, Atalanta straripante al Bentegodi

Nella ripresa, complice la classica girandola delle sostizuoni, il ritmo è calato inesorabilmente. Il Verona si è timidamente provato ad affacciare dalle parti di Rui Patricio, ma l'Atalanta ha amministrato l'ampio vantaggio senza affanni. Al 54' Retegui ha calato il poker su invito vincente di De Roon. Gran tiro al volo, nessuno scampo per Montipò. Tchatchoua ha provato a rendere meno pesante il passivo, ma l'ex portiere della Roma non glielo ha permesso con un paio di ottimi interventi. Tre punti in scioltezza per l'Atalanta. Il miglior modo per incamminarsi verso la trasferta a Bruges per l'andata dei playoff di Champions League (mercoledì 12 febbraio, ore 18:45).