Leao e Gimenez cambiano il Milan: Conceiçao vince a Empoli e si avvicina alla zona Champions

Milan, la decidono Leao e Gimenez

Nella ripresa, Conceiçao decide di cambiare assetto e inserisce forze fresche per il Milan: dentro Leao, Pulisic e Gimenez per dare maggiore incisività alla manovra offensiva. Tuttavia, al 55’ arriva il primo episodio chiave del match: Tomori, già ammonito nel primo tempo, commette fallo su Colombo e rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando i rossoneri in inferiorità numerica. Una decisione che fa discutere, poiché l’azione del fallo sembra viziata da un fuorigioco dell’attaccante dell’Empoli, ma il VAR non può intervenire trattandosi di una doppia ammonizione. L’inferiorità numerica dura poco più di dieci minuti, visto che al 65' Marianucci viene espulso dopo una revisione al Var per una reazione su Gimenez. L'episodio cambia il match e poco dopo Rafael Leao (68') trova la prima rete con un colpo di testa e al 76' Gimenez chiude i conti con il suo primo gol in Serie A al debutto assoluto nel campionato italiano.