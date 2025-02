Napoli-Udinese diretta, segui la partita di campionato LIVE

NAPOLI - Il Napoli prova a mettere pressione all'Inter, che gioca domani contro la Fiorentina, cercando il successo sull'Udinese per allungare a +6 in classifica. Il posticipo domenicale della 24ª giornata di Serie A mette di fronte i primi in graduatoria e la formazione friulana di Runjaic, tornata al successo 8 giorni fa contro il Venezia dopo 5 gare di digiuno.

20:40

Squadre nel tunnel

I giocatori di Napoli e Udinese sono nel tunnel dello stadio Maradona: tra poco entreranno in campo.

20:32

Kamara: "Lucca ha fame di gol"

20:30

Neres: "Darò sempre il massimo per il Napoli"

Anche Hassane Kamara dell'Udinese è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Ho fatto già tre assist a Lucca. Per me è più facile perché, quando arrivo sul fondo e crosso, so che lui ha fame e sa fare gol. È una grande risorsa per me e per la squadra".

David Neres ha parlato a Dazn nel pre-partita: "La prima gara è stata importante per me per prendere fiducia e per avere continuità e una sequenza di partite, spero di continuare a dare il mio contributo alla squadra. Se sento maggiore responsabilità come giocatore chiave del Napoli ora che Kvara è andato via? Per me non è importante quanti minuti gioco, do sempre il massimo, vorrei sempre giocare dal primo minuto, ma darò sempre il massimo per la squadra".

20:22

Le parole di Manna prima del match

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Dazn prima del match: "C'è sicuramente compattezza. Per ottenere risultati e costruire qualcosa che sia duraturo, bisogna essere uniti e andare nella stessa direzione. Un blocco interno ed esterno al campo, dalla dirigenza alla squadra, un'unione di intenti tra tutti che per ora sta dando dei frutti. Le parole di Conte? Quando si parla di percorso e progetto ci sono tanti aspetti. leri il mister ha fatto un percorso a 360 gradi, lo ha fatto dall'alto della sua esperienza. Per me confrontarmi con lui è un momento di arricchimento, porta conoscenze che magari non tutti hanno. Le cose non si fanno da sole, ci stiamo muovendo e per il centro sportivo e lo stadio si sta muovendo il presidente. Sono cose che serviranno al club per crescere ancora di più".

20:16

Forfait di Spinazzola

Nel Napoli non c'è Spinazzola, che ha avuto un risentimento muscolare ieri, nell'allenamento di rifinitura. LEGGI LA NOTIZIA

20:10

Napoli in campo: boato del pubblico

Il Napoli entra in campo al Maradona tra le grida dei tifosi e dello speaker. Accompagna l'ingresso in campo dei padroni di casa il brano musicale "Live is life" degli Opus.

20:08

Omaggio per Inler

Il Napoli omaggia con una maglia Gökhan Inler, tra gli applausi del pubblico: l'attuale direttore tecnico svizzero dell'Udinese è stato calciatore azzurro dal 2011 al 2015.

20:04

Udinese in campo per il riscaldamento

L'Udinese è entrata in campo al completo per il riscaldamento. Per il Napoli, per ora, ci sono in campo solo i portieri Meret, Scuffet e Contini.

20:01

Il momento di Napoli e Udinese

Il Napoli, primo in classifica con 3 punti di vantaggio sull'Inter, viene dal pareggio con la Roma dopo 7 vittorie consecutive. L'Udinese è tornato alla vittoria contro il Venezia dopo 3 pareggi e 2 sconfitte.

19:47

La formazione ufficiale dell'Udinese

La formazione ufficiale dell'Udinese (4-3-3): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric; Thauvin, Ekkelenkamp; Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sánchez, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto.

19:44

La formazione ufficiale del Napoli

Ecco la formazione ufficiale del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

A disposizione: Contini, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Raspadori.

19:40

Il Napoli sfida l'Udinese

Napoli e Udinese si sfideranno a partire dalle 20:45, agli ordini dell'arbitro Marinelli di Tivoli

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli