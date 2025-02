Inter-Fiorentina, disastro arbitrale senza fine. Ma quando cambia il famigerato procotollo Var?

È un vero peccato che di una partita così vibrante e così combattuta, qual è stata Inter-Fiorentina , si parli e sì continuerà a parlare a lungo soprattutto per il combinato disposto del pallone fuori campo calciato da Bastoni , dal quale è scaturito l'angolo che ha portato all'autogol di Pongracic, seguito dal discusso rigore assegnato alla Viola per compensare la cantonata precedente presa da arbitro e guardalinee. Un vero peccato poiché una veemente, rabbiosa Inter ha cancellato il 3-0 patito quattro giorni prima a Firenze, piombando a -1 dal Napoli . Dal canto suo, la Fiorentina nel finale di partita ha orgogliosamente cercato il 2-2, mostrando come Fagioli, Zaniolo e Folorunsho, i rinforzi di gennaio , possano dare molto a Palladino.

Inter-Fiorentina 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Inter-Fiorentina, continua il disastro arbitrale

A tenere banco, però, non può non essere il disastro arbitrale che macchia sistematicamente un campionato bellissimo. Le ultime due giornate sono state un autentico pianto. La difformità di giudizio sta causando danni devastanti. Dopo Atalanta-Torino, Gasperini ha denunciato: "Su contrasti e falli di mano, ora c'è tanta confusione. Il Var scopre alcuni casi eclatanti, però ce ne sono troppi che hanno reso questo gioco qualcosa di diverso anche nello spirito, nei movimenti e nello sviluppo. Il Var ha creato tanta confusione anche nei tifosi, perché le polemiche adesso sono triplicate. Non c'è certezza di regolamento, può essere tutto e il contrario di tutto. Come strumento è diventato poco utile".

Perché il Var non è intervenuto sul calcio d'angolo prima del gol dell'Inter: la spiegazione

Var, il famigerato protocollo va rivisto

Tuttavia, il peccato originale non è la tecnologia che dalla sua introduzione ha corretto oltre il 90 per cento degli errori arbitrali: è il famigerato protocollo che non permette alla tecnologia di intervenire sempre e comunque. Inter-Fiorentina l'ha confermato plasticamente. Bastoni calcia il pallone verso il centro dell’area viola che viene deviato in corner dalla difesa toscana. Il pallone esce abbondantemente dalla linea di fondo campo, eppure né La Penna né l’assistente, piazzato malissimo, se n’accorgono. Dal successivo calcio d'angolo scaturisce l’autogol di Pongracic che scatena le furibonde proteste toscane. Ed è qui che il disastroso regolamento Var fa acqua: il caso del pallone che esce o non esce sulla linea di fondo non figura fra quelli suscettibili di essere visionati grazie alla videoassistenza arbitrale. Ne discende che, essendo ripartito il gioco con il calcio d’angolo, la nuova azione non ha registrato nulla di irregolare. Un caso accostabile all’espulsione di Tomori a Empoli: è sempre il regolamento lacunoso e bizantino a non prevedere il ricorso al video per il fuorigioco in caso di ammonizione, ma soltanto nel momento in cui l’arbitro procede all’espulsione diretta. La sciagurata direzione di San Siro si è completata quando La Penna, prima non ha fischiato un rigore da non fischiare e poi, invece, richiamato dal Var, l'ha concesso assecondando lo strampalato regolamento che sui falli di mano presenta una casistica da azzeccagarbugli. No, così proprio non Var.