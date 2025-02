Tris Bologna al Torino: doppietta di Ndoye e autogol di Biraghi, non basta la magia di Elmas

BOLOGNA - Ribaltone e contro-ribaltone, al Dall'Ara non sono mancati pioggia (dal cielo e di gol) e divertimento. Su un campo reso pesante dal diluvio il Bologna acciuffa al 90' tre punti fondamentali per rimanere in piena corsa europea in classifica , a un punto dal sesto posto della Fiorentina. Il Torino va ko proprio all'ultimo, decisivo l'autogol di Biraghi . E pensare che i granata erano riusciti a capovolgere il vantaggio di Ndoye grazie alla rete di Vlasic e alla magia dell'ex Napoli Elmas , al debutto con il Toro. Poi però la doppietta di Ndoye (su rigore) e l'autorete dell'ex Fiorentina hanno regalato ai rossoblù il successo.

Rigore cancellato, poi sblocca Ndoye e pareggia Vlasic

Su un campo zuppo d'acqua per il diluvio caduto sul Dall'Ara inizia decisamente meglio il Bologna, guidato da un Italiano spavaldo in panchina che affronta la pioggia con il cappellino e l'impermeabile. Già dopo tredici minuti i rossoblù sfondano e si procurano il rigore: Fabbri non ha dubbi e giudica falloso l'intervento di Linetty su Ndoye, ma la revisione al Var cancella il penalty. Il vantaggio però è solo posticipato: al 20' fuga di Ndoye in area dopo l'errore in costruzione del Torino e scavetto sull'uscita di Milinkovic, il pallone, dolcemente, entra in rete per l'1-0. Esulta Italiano e fa festa tutto lo stadio, ma il gol è la scintilla che accende la reazione granata: prima Coco si divora il tap-in a porta vuota, poi il tiro-cross di Lazaro mette i brividi a Skorpuski, infine, al 37', Vlasic raccoglie l'assist di Maripan e di sinistro pareggia la partita prima dell'intervallo.

Magia di Elmas, doppietta di Ndoye e autogol di Biraghi

La ripresa sembra scorrere sullo stesso copione del primo tempo, il Bologna è più tonico e vivace. Il cambio di Vanoli al 62' però cambia tutto, Elmas entra e in tre minuti rovescia la partita con una magia: tunnel su Beukema e cucchiaio su Skorupski, gran gol dell'ex Napoli alla sua prima presenza con il Toro. Il Bologna non ci sta, torna a premere e al 70' costruisce i presupposti per il nuovo pareggio: l'inserimento di Pobega viene letto malissimo da Casadei che stende l'ex Milan, è rigore. Questa volta neanche il Var può rivedere la decisione, dal dischetto Ndoye "toglie" il pallone a Castro e firma la personale doppietta che vale il 2-2. C'è ancora tempo per cercare i tre punti, Italiano e Vanoli cambiano e modificano attingendo dalla panchina nella speranza di azzeccare la mossa decisiva. E per certi versi così va: l'ingresso di Biraghi nel Torino diventa fatale per i granata perché la deviazione dell'ex Fiorentina sul tiraccio di Castro si trasforma in un autogol clamoroso che beffa Milinkovic e regala la vittoria al 90' al Bologna, cruciale per la rincorsa europea in classifica.