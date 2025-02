Inzaghi: "Diverso trattamento tra l'Inter e le altre squadre. Thuram in campo? Più no che sì"

Juventus-Inter sarà il big match della venticinquesima giornata di Serie A. All'Allianz Stadum i bianconeri di Motta ospiteranno i nerazzurri, che scenderanno in campo già consci del risultato del Napoli, impegnato in casa della Lazio. Alla vigilia della partita, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, annunciando novità soprattutto riguardo le condizioni di Marcus Thuram : "Lo valuteremo. Sente ancora dolore, vedremo se oggi si allenerà con noi e che sensazioni avrà": in questo momento è più no che sì ".

Inzaghi: "Juve squadra di qualità. Rientrano Dimarco e Dumfries"

In caso di assenza di Thuram, Simone Inzaghi ha parlato degli eventuali sostituti: "Thuram ha dato disponbilità dopo il colpo accusato a Firenze, comunque gli altri attaccanti stanno bene. Arnautovic ieri si è allenato con la squadra, Correa ha fatto la settimana completa e Taremi ha smaltito un problema. Oltre a loro, rientrano Dimarco e Dumfries. Calhanoglu ha avuto qualche rallentamento mai avuto prima in carriera, ma ha lavorato molto bene". L'allenatore si è quindi concentrato sull'importanza della partita: "Sappiamo tutti cosa rappresenta questa partita per la nostra tifoseria e la nostra società. Sarà una partita importante, siamo in un momento delicato del campionato. Sappiamo che cosa siamo chiamati a fare. La Juventus è una squadra rinforzata dal mercato invernale con un ottimo allenatore che stimo molto: dovremo fare un'ottima partita". Inzaghi ha proseguito sulla Juventus: "Hanno qualità, vengono da tre vittorie consecutive. Riescono a cambiare anche in partita".

Inzaghi: "Quando succede qualcosa a favore dell'Inter se ne parla per giorni, contro mai"

L'allenatore dell'Inter ha parlato anche delle lamentele sugli episodi arbitrali, con riferimento alle polemiche dopo il gol segnato alla Fiorentina: "Quando succede qualcosa per l'Inter se ne parla per giorni, contro invece non se ne parla quasi: ho lanciato questo allarme, la testimonianza l'abbiamo avuta lunedì. Si parla ancora del calcio d'angolo assegnato: la palla era uscita, ma mi viene in mente un episodio di Leverkusen, con calcio d'angolo contro col calciatore del Leverkusen un metro in fuorigioco. Una partita che abbiamo perso, ma della quale non si è detto niente, anche se ci ha costretto a giocare l'ultima partita per vincere per le prime otto e ci ha creato un grave danno di classifica, perché magari saremmo arrivati anche secondi, oltre che economico. Gli errori ci saranno sempre, li commettiamo tutti. Volevo solo difendere il mio lavoro". A Inzaghi è stato chiesto quindi se la sua dichiarazione fosse in risposta alle dichiarazioni di Conte in conferenza stampa: "Mi sono arrabbiato per il diverso trattamento che vedo tra Inter e altre squadre. Mi sono arrabbiato per difendere il nostro lavoro. Tutto qua. A volte anche io sbaglio per adrenalina: ad esempio lunedì sono stato ammonito giustamente ma sentivo molto la partita perché venivamo da una partita persa male".