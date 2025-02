Milan, basta Gimenez: primo gol a San Siro, Verona sconfitto

Un lampo di Gimenez è bastato al Milan per battere l'Hellas Verona , centrare la terza vittoria nelle ultime tre partite in Serie A e riscattare la sconfitta nell'andata dei playoff di Champions League contro gli olandesi del Feyenoord : i rossoneri hanno approfittato del pareggio della Lazio contro il Napoli e si sono portati a ridosso della zona Europa . Secondo ko consecutivo per gli scaligeri che non riescono a portare a casa punti preziosi in chiave salvezza.

Milan-Verona, primo tempo soporifero

Primo tempo soporifero. Musah ha provato a caricarsi sulle spalle il Milan con un paio di sortite, ma Montipò ha fatto buona guardia e, fatta eccezione per un gol annullato dal Var a Gimenez, i rossoneri non sono riusciti a far brecca nel muro difensivo alzato da Zanetti. Davvvero troppo poco per sbloccare la partita. Non per caso le squadre sono andate al riposo sul risultato di 0-0.

Gimenez, prima gioia a San Siro: Milan-Verona 1-0

Nella ripresa, Conceicao ha provato a far registrare un sussulto nell'encefalogramma piatto del suo Milan mandando in campo al posto dell'evanescente Sottil: missione compiuta perché proprio il portoghese, al 75', ha pennellato sulla testa di Gimenez un lob perfetto: primo gol a San Siro per l'attaccante messicano. Un sigillo sufficiente per portare a casa l'intera posta in palio.